Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia làm việc tại Long An thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - 04 Quốc Lộ 1A, Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xây dựng quy trình phòng kế toán

- Thiết lập các biểu mẫu liên quan để áp dụng trong toàn công ty.

- Báo cáo quyết toán thuế năm 2025( dữ liệu 2024 đã hoàn tất)

- Báo cáo tài chính năm 2025

- Lập lệnh thanh toán

- Lên dự chi ngân sách tháng/ quý/ năm

- Kiểm tra các khoản chi và trình GĐ các đề nghị thanh toán.

- Các việc khác liên quan đến phòng Tài chính kế toán

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu luật thuế hiện hành

- Có kiến thức kế toán sâu rộng.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

- Cẩn thận, tỉ mỹ, nhạy bén với con số

- Biết tiếng Anh là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận

- Được tham gia đầy đủ BHXH theo luật định

- Tặng quà sinh nhật, giáng sinh, thưởng các ngày lễ lớn và nhiều chế độ khác cho NLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin