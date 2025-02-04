Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia làm việc tại Long An thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia làm việc tại Long An thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- 04 Quốc Lộ 1A, Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xây dựng quy trình phòng kế toán
- Thiết lập các biểu mẫu liên quan để áp dụng trong toàn công ty.
- Báo cáo quyết toán thuế năm 2025( dữ liệu 2024 đã hoàn tất)
- Báo cáo tài chính năm 2025
- Lập lệnh thanh toán
- Lên dự chi ngân sách tháng/ quý/ năm
- Kiểm tra các khoản chi và trình GĐ các đề nghị thanh toán.
- Các việc khác liên quan đến phòng Tài chính kế toán

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Am hiểu luật thuế hiện hành
- Có kiến thức kế toán sâu rộng.
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Cẩn thận, tỉ mỹ, nhạy bén với con số
- Biết tiếng Anh là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: thỏa thuận
- Được tham gia đầy đủ BHXH theo luật định
- Tặng quà sinh nhật, giáng sinh, thưởng các ngày lễ lớn và nhiều chế độ khác cho NLĐ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Ess Asia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Đan Nhiễm, Thị Trấn Văn Giang, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

