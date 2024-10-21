Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Hành chính

Chức danh: Nhân viên Tổ chức Hoạt động Nội bộ kiêm Hành chính Văn phòng

Báo cáo cho: Trưởng phòng Nhân sự MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Hoạt động nội bộ: Thực hiện tổ chức các hoạt động nội bộ vào các dịp lễ tết, company trip, sinh nhật, tiệc nhẹ hàng tháng,....nhằm tăng cường sự gắn kết & tinh thần đồng đội giữa các nhân viên; duy trì môi trường làm việc tích cực, vui tươi, theo đúng các giá trị cốt lõi của Công ty.

Lập kế hoạch hoạt động theo Quý; lên nội dung, ý tưởng & tổ chức các sự kiện nội bộ Thực hiện các hình ảnh, clips...phục vụ cho việc truyền thông Phát triển & quản lý các kênh truyền thông nội bộ như email, bản tin nội bộ, group chat... Phối hợp với các phòng ban khác để nắm bắt insight, nhu cầu, cảm xúc...của nhân viên, để việc tổ chức được hiệu quả; ghi nhận ý kiến phản hồi để cải thiện Viết & biên tập nội dung cho các tài liệu nội bộ có liên quan, như bản tin, email, thông báo,...Đảm bảo nội dung truyền thông luôn chính xác, nhất quán & phù hợp với định hướng của công ty. Hỗ trợ trong việc tổ chức các khóa đào tạo, lớp training, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng,...

II. Hành chính văn phòng: hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính hàng ngày

Quản lý pantry, văn phòng phẩm, văn thư... Hỗ trợ book vé máy bay cho các team đi chương trình; xếp xe & tài xế theo lịch book xe Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông nội bộ hoặc NV văn phòng nhưng yêu thích & có khả năng tổ chức sự kiện Đã có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hoặc từng làm trong các Event Agency là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc cả bằng văn bản & lời nói Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian tốt Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau. Sáng tạo, linh hoạt & có khả năng xử lý tình huống tốt. Kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông & phần mềm thiết kế hình ảnh Tự trang bị laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Net thỏa thuận theo năng lực & kinh nghiệm, từ 8,000,000đ/tháng Tham gia BHXH đầy đủ + Khám sức khỏe định kỳ hàng năm + Gói bảo hiểm sức khỏe tư nhân cao cấp Bonus năm tùy theo tình hình kinh doanh, tiền mừng lễ tết, sinh nhật Review đánh giá năng lực mỗi năm 1 lần Company trip, teambuilding Thời gian làm việc hành chính: 9h - 18h, thứ hai đến thứ sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

