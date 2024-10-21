Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 11 Huỳnh Tịnh Của, phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức danh: Nhân viên Tổ chức Hoạt động Nội bộ kiêm Hành chính Văn phòng
Chức danh
Báo cáo cho: Trưởng phòng Nhân sự MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Báo cáo cho
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
I. Hoạt động nội bộ: Thực hiện tổ chức các hoạt động nội bộ vào các dịp lễ tết, company trip, sinh nhật, tiệc nhẹ hàng tháng,....nhằm tăng cường sự gắn kết & tinh thần đồng đội giữa các nhân viên; duy trì môi trường làm việc tích cực, vui tươi, theo đúng các giá trị cốt lõi của Công ty.
I. Hoạt động nội bộ:
Lập kế hoạch hoạt động theo Quý; lên nội dung, ý tưởng & tổ chức các sự kiện nội bộ Thực hiện các hình ảnh, clips...phục vụ cho việc truyền thông Phát triển & quản lý các kênh truyền thông nội bộ như email, bản tin nội bộ, group chat... Phối hợp với các phòng ban khác để nắm bắt insight, nhu cầu, cảm xúc...của nhân viên, để việc tổ chức được hiệu quả; ghi nhận ý kiến phản hồi để cải thiện Viết & biên tập nội dung cho các tài liệu nội bộ có liên quan, như bản tin, email, thông báo,...Đảm bảo nội dung truyền thông luôn chính xác, nhất quán & phù hợp với định hướng của công ty. Hỗ trợ trong việc tổ chức các khóa đào tạo, lớp training, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng,...
Lập kế hoạch hoạt động theo Quý; lên nội dung, ý tưởng & tổ chức các sự kiện nội bộ
Thực hiện các hình ảnh, clips...phục vụ cho việc truyền thông
Phát triển & quản lý các kênh truyền thông nội bộ như email, bản tin nội bộ, group chat...
Phối hợp với các phòng ban khác để nắm bắt insight, nhu cầu, cảm xúc...của nhân viên, để việc tổ chức được hiệu quả; ghi nhận ý kiến phản hồi để cải thiện
Viết & biên tập nội dung cho các tài liệu nội bộ có liên quan, như bản tin, email, thông báo,...Đảm bảo nội dung truyền thông luôn chính xác, nhất quán & phù hợp với định hướng của công ty.
Hỗ trợ trong việc tổ chức các khóa đào tạo, lớp training, xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng,...
II. Hành chính văn phòng: hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính hàng ngày
II. Hành chính văn phòng
Quản lý pantry, văn phòng phẩm, văn thư... Hỗ trợ book vé máy bay cho các team đi chương trình; xếp xe & tài xế theo lịch book xe Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý.
Quản lý pantry, văn phòng phẩm, văn thư...
Hỗ trợ book vé máy bay cho các team đi chương trình; xếp xe & tài xế theo lịch book xe
Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: Nữ; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông nội bộ hoặc NV văn phòng nhưng yêu thích & có khả năng tổ chức sự kiện Đã có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hoặc từng làm trong các Event Agency là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp xuất sắc cả bằng văn bản & lời nói Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian tốt Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau. Sáng tạo, linh hoạt & có khả năng xử lý tình huống tốt. Kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông & phần mềm thiết kế hình ảnh Tự trang bị laptop cá nhân để làm việc
Ưu tiên: Nữ; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Truyền thông, Marketing hoặc các ngành liên quan
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông nội bộ hoặc NV văn phòng nhưng yêu thích & có khả năng tổ chức sự kiện
Đã có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hoặc từng làm trong các Event Agency là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc cả bằng văn bản & lời nói
Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian tốt
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt, phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau.
Sáng tạo, linh hoạt & có khả năng xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng sử dụng các công cụ truyền thông & phần mềm thiết kế hình ảnh
Tự trang bị laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Net thỏa thuận theo năng lực & kinh nghiệm, từ 8,000,000đ/tháng Tham gia BHXH đầy đủ + Khám sức khỏe định kỳ hàng năm + Gói bảo hiểm sức khỏe tư nhân cao cấp Bonus năm tùy theo tình hình kinh doanh, tiền mừng lễ tết, sinh nhật Review đánh giá năng lực mỗi năm 1 lần Company trip, teambuilding Thời gian làm việc hành chính: 9h - 18h, thứ hai đến thứ sáu.
Mức lương Net thỏa thuận theo năng lực & kinh nghiệm, từ 8,000,000đ/tháng
Tham gia BHXH đầy đủ + Khám sức khỏe định kỳ hàng năm + Gói bảo hiểm sức khỏe tư nhân cao cấp
Bonus năm tùy theo tình hình kinh doanh, tiền mừng lễ tết, sinh nhật
Review đánh giá năng lực mỗi năm 1 lần
Company trip, teambuilding
Thời gian làm việc hành chính: 9h - 18h, thứ hai đến thứ sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG INSPIKE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên P, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-admin-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job215039
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Change Interaction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu Công ty TNHH Change Interaction
5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SACHI - CHI NHÁNH SACHICO
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LANBENA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TADA LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TADA LABS
14 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LATA
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Thẩm Mỹ Haberi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Thẩm Mỹ Haberi
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG HOÀNG PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG HOÀNG PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Beyond Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Beyond Space
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vietnam Concentrix Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Vietnam Concentrix Service
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 35 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
9 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÁT TƯỜNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH YODEE VIỆT NAM
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 50 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Nhôm Việt Pháp
7 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Bellsystem24 VietNam
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trim Solutions Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Trim Solutions Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Phát Triển Du Lịch Thành Hoàng
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại Hà Thy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu THỜI TRANG HASHTAGEM
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH Kohnan Việt Nam
5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TC COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH TC COMMERCE
1.2 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm