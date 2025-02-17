Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Backend Developer

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sao Bắc, số 4 Dã Tượng, P. Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web và backend sử dụng Java.
Tham gia vào quá trình phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển và kiểm thử phần mềm.
Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn SQL và quản lý dữ liệu.
Viết mã nguồn rõ ràng, có cấu trúc và được tối ưu hóa.
Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.
Xử lý và khắc phục các lỗi phần mềm, cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa mã nguồn.
Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm
Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của leader và PM

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java hoặc Spring Framework (Spring Boot)) với các cơ sở dữ liệu Postgresql, Oracle...
Kiến thức tốt về thuật toán, lập trình hướng đối tượng (OOP) Java và Spring
Thành thạo trong việc phát triển backend với Spring Framework (Spring Boot, Spring MVC)
Kỹ năng làm việc với microservice, docker
Kỹ năng xây dựng web service: MVC, REST, SOAP.
Kỹ năng làm việc với các công cụ quản lý mã nguồn như Git.
Kỹ năng làm việc theo quy trình Agile, SCRUM
Khả năng làm việc nhóm tốt, giao tiếp hiệu quả và quản lý thời gian.
Tư duy phân tích, tư duy lập trình tốt và giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có khả năng nắm bắt và học hỏi công nghệ mới nhanh
Tiêu chí ưu tiên:
Kỹ năng làm việc với SDK là một lợi thế.
Có kinh nghiệm xây dựng các hệ thống cho các nhà mạng Mobifone, VNPT, Viettel là một thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (gross): Up to 25M
Thưởng theo năng lực làm việc hằng năm.
BHXH gần full lương, hưởng thêm Bảo hiểm tai nạn PVI 100% và gói BH sức khỏe theo thâm niên.
Được tài trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực.
Hệ thống chính sách đãi ngộ: các ngày lễ/ tết, hỗ trợ kinh phí du lịch, chương trình khám sức khỏe định kỳ.
Môi trường trẻ trung, thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.
Nhiều hoạt động thể thao như tennis, cầu lông. Thường xuyên tổ chức các sự kiện nội bộ, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DTS, 287B Điện Biên Phủ, P7, Quận 3, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

