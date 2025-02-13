Tuyển Backend Developer Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 223B Hoàng Văn Thụ, Phường 8 , Quận Phú Nhuận, Tân Bình, Quận Ba Đình

Backend Developer

Phát triển và xây dựng hệ thống backend liên quan trên nền tảng có sẵn

Thiết kế và phát triển API để tích hợp với frontend

Làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB

Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS

Có kiến thức về MongoDB và cơ sở dữ liệu NoSQL

Có kinh nghiệm với NestJS là một lợi thế

Được Hưởng Những Quyền Lợi

Được đào tạo thêm về công nghệ Web3 và Blockchain

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ mới

Cách Thức Ứng Tuyển

