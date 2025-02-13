Tuyển Backend Developer Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế Xanh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 223B Hoàng Văn Thụ, Phường 8 , Quận Phú Nhuận, Tân Bình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và xây dựng hệ thống backend liên quan trên nền tảng có sẵn
Thiết kế và phát triển API để tích hợp với frontend
Làm việc với cơ sở dữ liệu MongoDB
Tối ưu hóa hiệu suất hệ thống
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS
Có kiến thức về MongoDB và cơ sở dữ liệu NoSQL
Có kinh nghiệm với NestJS là một lợi thế
Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm về công nghệ Web3 và Blockchain
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội phát triển trong lĩnh vực công nghệ mới
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Quốc Tế Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
