Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng và phát triển backend cho ứng dụng truyền hình OTT chạy trên các nền tảng Smart TV, mobile, web:

Tham gia phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống microservices có tính linh hoạt, mở rộng, đáp ứng hàng triệu người dùng đồng thời.

Tìm hiểu và đóng góp các giải pháp database để lưu trữ dữ liệu lớn đáp ứng tần suất truy vấn cao, tin cậy, dễ dàng mở rộng.

Bảo trì, tối ưu và cải tiến hệ thống với yêu cầu vừa có độ ổn định cao, vừa dễ dàng phát triển.

Xây dựng hệ thống Payment Gate linh hoạt để kết nối các kênh thanh toán qua SMS, thẻ viễn thông, ngân hàng, ví điện tử, IAP.

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống SDP thông minh cho phép quản lý, hiển thị nội dung trên từng nền tảng (Smart TV, Mobile, Web) cho ứng dụng truyền hình OTT

Xây dựng CRM quản lý người dùng, gói cước linh hoạt theo thời gian thực.

Tham gia vào các giai đoạn phát triển phần mềm từ thiết kế kiến trúc, giải pháp, đến code các service, monitor, cải tiến và bảo trì hệ thống backend.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết mô hình client-server và giao thức HTTP, REST API.

Thành thạo Javascript, NodeJS hoặc Golang, Python

Thành thạo ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (MongoDB, MySQL, PostgreSQL ...)

Có nền tảng tốt về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có tư duy lập trình và nắm chắc kiến thức OOP, design pattern.

Ưu tiên: Ứng viên có sản phẩm demo về backend.

Ưu tiên:

Có hiểu biết về caching (redis, memcache ... ).

Có kinh nghiệm về các message queue như RabbitMQ, Kafka.

Có kinh nghiệm về Elasticsearch hoặc Cassandra, Hadoop.

Có kinh nghiệm docker, git, devOps: CI/CD.

Ứng viên học tại trường CNTT: ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Gia.

Có kinh nghiệm làm backend 1 năm trở lên là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: 15-20tr

Thưởng lương tháng 13-14, Thưởng nóng, Thưởng KPIs, Thưởng dự án

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Tham gia vào công ty với tầm nhìn quốc tế và đang phát triển mạnh mẽ.

Thưởng Lễ/Tết/Sinh nhật, Hiếu/Hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ xe công tác trong ngày.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong nước và nước ngoài 2 lần/năm.

Teambuilding 01 lần/quý.

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h15, từ thứ 2 đến thứ 6 và 02 sáng thứ 7 cách tuần/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN THỦ ĐÔ

