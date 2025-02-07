Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Được đào tạo các kiến thức về NestJS/NodeJS...

Thuật toán, cấu trúc dữ liệu và giải thuật;

Được tham gia vào dự án thực tế của công ty;

Viết tài liệu Basic Design cho các yêu cầu nhận được từ phía leader;

Code và Unit Test các task được giao.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 các trường Đại học có thể làm tối thiểu 6 buổi hoặc sinh viên mới ra trường;

Có kiến thức basic về lập trình hướng đối tượng;

Có kiến thức basic về Version Control Systems (Github, Gitlab hoặc Git bucket);

Biết sử dụng các lệnh cơ bản của terminal;

Có kiến thức basic về Relational Database;

Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API;

Tư duy logic và có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật;

Năng động, nhiệt huyết sáng tạo;

Có tinh thần tự giác, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chung

Thu nhập: 4.000.000 - 6.000.000/tháng

Lương tháng 14-16 tháng/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.

Hỗ trợ ăn trưa cho nhân viên

Hỗ trợ mua nhà không lãi suất tối đa 500M (chi trả trong 2,5 năm)

Được tham gia BHXH, gói bảo hiểm đặc biệt của Bảo Việt

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 và CN

Phúc lợi và phụ cấp khác

Tea break vào các buổi chiều.

Du lịch và team building 04 lần/năm.

Tham gia đào tạo tiếng Anh và các kỹ năng mềm

Cơ hội phát triển:

Làm việc trong môi trường Product cùng các chuyên gia trong và ngoài nước

Cùng nghiên cứu và thử thách với những công nghệ mới và các hottech trend trên thế giới thông qua các buổi training hoặc các cuộc thi nội bộ và có phần thưởng cho các cuộc thi này

Được tham gia các chương trình training về kỹ năng công nghệ và kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...).

Chăm sóc sức khỏe:

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm.

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày

Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để tạo nên những giá trị “awesome” cho công ty & cho thế giới

Tiện ích phong phú

Hoa quả và bánh kẹo hàng ngày tại Công ty

Sử dụng miễn phí đồ uống tại khu sinh hoạt của Công ty

Sử dụng miễn phí mọi loại sách giá trị tại thư viện của công ty.

Hoạt động đa dạng

CLB văn hóa: Cờ vua, Cờ tướng, Game (AOE, LOL, DOTA2, PES, etc.)...

CLB thể thao: Đá bóng, Cầu lông, Bơi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin