Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH WBC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Khối A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thông dịch nội bộ công ty giữa người VN và người Nhật

- Phiên dịch giữa các khách hàng Nhật Bản và nhân viên Việt Nam trong các buổi hội thảo

- Dịch tài liệu từ Tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại

- Công việc thư ký cho quản lý người Nhật

- Quản lý lịch trình, điều phối các cuộc họp với khách hàng, gửi mail...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tiếng Nhật: N2- N1 (Có thể giao tiếp tiếng Nhật thương mại)

- Có kinh nghiệm làm thư ký cho người Nhật

- Có các kỹ năng liên quan đến CNTT (đã đạt được kỳ thi chứng chỉ CNTT hoặc đang trong quá trình ôn thi và có thể đạt được nó trong vòng 1 năm)

- Có thể tạo tài liệu tiếng Nhật bằng Excel, Word và PPT

- Có hiểu biết về văn hóa kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH WBC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

- Cơ hội up lương 1 năm/lần, mức up lương hấp dẫn

- Thưởng lương tháng 13

- Cơ hội đi traning kết hợp du lịch tại Nhật Bản 1 năm/ lần

- Nghỉ mát hàng năm

- Có cơ hội được traning BrSE

- Trợ cấp tiếng Nhật theo năng lực

- Tham gia team buiding theo dự án và theo quý ở cty

- Tham gia các event lễ tết và thưởng vào các ngày đặc lễ trong năm

- Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

- Đóng BHXH full lương

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WBC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin