Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 20 ngõ 295 phố Bạch Mai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Viết bài PR, bài post trên các kênh mạng xã hội, Website của trường và các trang web tin tức

- Lên ý tưởng, biên tập nội dung và đọc thuyết minh video cho các sản phẩm dịch vụ hoạt động của trường.

- Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện truyền thông đối nội và đối ngoại, hoạt động tập thể, chương trình định kỳ trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.

- Xây dựng mối quan hệ đối với các phóng viên, báo chí, các đối tác tuyển dụng.

- Thực hiện tốt các công việc khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành báo chí, truyền thông, hoặc các ngành nghề liên quan khác

- Kinh nghiệm thực tế từ 1 năm trở lên.

- Ưu tiên các bạn có khả năng làm MC

- Khả năng tìm kiếm và tổng hợp thông tin tốt.

- Năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc.

- Ưu tiên giọng đọc tốt, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lên hình

- Ưu tiên ứng viên có nhiều ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong công tác truyền thông

- Làm việc ổn định dài hạn

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 8 -13 Triệu/Tháng + Thưởng. Tổng thu nhập từ 10 - 20 Triệu/ Tháng.

- Phúc lợi xã hội đầy đủ theo quy định nhà nước

- Tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt tình. Sếp tâm lý, lắng nghe và hỗ trợ hết mình

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Thưởng lễ Tết và du lịch hằng năm theo chính sách của trường.

- Trao đổi chi tiết thêm trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Dạy Nghề Bách Khoa Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin