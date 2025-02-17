Tuyển Biên tập viên Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18 phố Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Sáng tạo nội dung, quản trị và vận hành, xây các kênh short video: Tiktok, Facebook reel, Youtube short,...
- Có kinh nghiệm viết kịch bản short video, ngoài ra còn có video quảng cáo sản phẩm, video viral,...
- Tương tác, làm việc trực tiếp với khách hàng, tiếp nhận thông tin dự án.
- Tìm hiểu, nghiên cứu insight khách hàng; nghiên cứu thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu sản phẩm, nghiên cứu trends, bắt trends...
- Viết kịch bản, lên kế hoạch sản xuất, phối hợp cùng ê kip tác nghiệp để kiểm soát các nội dung trong buổi ghi hình.
- Giám sát quá trình hậu kỳ, chỉnh sửa video; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cuối cùng với các video phụ trách.
- Tạo lập, tương tác kênh, tiến hành air kênh các short video, vận hành các kênh mạng xã hội.
- Báo cáo công việc và lập kế hoạch công việc theo quy định.
9. Hỗ trợ nhóm công việc khác theo yêu cầu của Leader (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính Nam có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương,
- Có kiến thức về viết kịch bản short video và xây kênh, hiểu thuật toán của từng nền tảng.
- Có khả năng tư duy sáng tạo, làm việc nhóm.
- Có khả năng đi công tác khi cần thiết.
- Có ý thức tự giác, đạo đức tốt, trung thực và tinh thần trách nhiệm
- Khả năng tương tác, làm việc trực tiếp với khách hàng trong quá trình triển khai dự án.
- Có sức khỏe tốt
- Có chí tiến thủ hoặc mong muốn chuyên tâm làm nghề ổn định
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông marketing.
- Ưu tiên ứng viên có mục tiêu thu nhập cao và sẵn sàng làm việc với giá trị tương xứng
- Ưu tiên các ứng viên đã từng làm leader hoặc ứng viên muốn tìm một môi trường có thể phát triển đột phá

Tại Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tuỳ thuộc năng lực 8,5 -12 triệu/tháng hoặc hơn
- Cơ hội thăng tiến Leader, Manager sau 3 - 6 tháng làm việc
- Cơ hội được làm việc với các sếp doanh nghiệp quy mô >100 tỷ, học hỏi và mở rộng mối quan hệ
- Cơ hội trở thành thành viên trụ cột của công ty kèm lợi ích hấp dẫn ổn định lâu dài
- Chính sách đãi ngộ lương thưởng hấp dẫn, cơ hội tham gia du lịch hàng năm.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
- Được hưởng các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật,...theo quy định
- Công việc được tiếp xúc thực tế, được rèn luyện, phát triển kỹ năng của bản thân
- Môi trường năng động, tôn trọng ý kiến cá nhân, dễ dàng phát triển khả năng sáng tạo của bản thân.
- Hưởng trợ cấp; hỗ trợ ăn uống, chăm sóc đầy đủ khi đi sản xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hãng Truyền Thông Báo Chí Truyền Hình VUV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18, phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

