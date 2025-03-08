Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Ngày đăng tuyển: 08/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Biên tập nội dung, truyển tải thông điệp các kênh truyền thông, quảng cáo trên web, Fanpage, Profile Facebook,...
- Lên ý tưởng, kịch bản và trực tiếp care sét quay
- Quản trị nội dung Profile, Fanpage dưới góc độ truyền thông
- Xây dựng ý tưởng nội dung phát triển các hình ảnh, clip viral.
- Phối hợp cùng NV Marketing, Design để đưa ra nội dung phù hợp;
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường đào tạo về Sân khấu, Điện ảnh, Truyền hình, Văn hóa, Báo chí truyền thông, Marketing, các ngành nghề liên quan
- Kỹ năng: Viết kịch bản, xây dựng lựa chọn bối cảnh, nhân vật…
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ
- Kỹ năng làm việc nhóm & khả năng lắng nghe tốt
- Kỹ năng tổ chức, điều phối sắp xếp công việc, cover cùng lúc nhiều đầu việc
- Kỹ năng làm việc chi tiết, khả năng chuyển đổi từ ý tưởng thành sản phẩm thực tế, giải quyết dứt điểm công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: LC:10-18tr+PC+Thưởng
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật kể từ khi ký chính thức.
- Thưởng tháng, quý, thưởng nóng, vượt kế hoạch, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình, cơ hội thăng tiến lên quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 18 Tam Trinh, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

