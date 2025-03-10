Tuyển Biên tập viên Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 10 Dương Quảng Hàm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Sáng tạo nội dung, tổng hợp thông tin từ các kênh, viết kịch bản content cho kênh.
- Biên tập nội dung thành video.
- Phối hợp với Team để xây dựng quy trình, sản xuất nội dung
- Thời gian làm việc : 8h-17h30 . Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi. Tuần làm từ t2-t7,nghỉ CN.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng bắt trend, tổng hợp thông tin, biên tập nội dung
- Kỹ năng đọc - viết tiếng anh cơ bản,
- Edit video cơ bản

Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000-11.000.000/tháng.
- Đóng bảo hiểm theo quy định
- Thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh.
- Môi trường làm việc trẻ trung + thoải mái + năng động
Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

