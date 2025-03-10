Tuyển Biên tập viên Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 10 Dương Quảng Hàm,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Biên tập viên

- Sáng tạo nội dung, tổng hợp thông tin từ các kênh, viết kịch bản content cho kênh.

- Biên tập nội dung thành video.

- Phối hợp với Team để xây dựng quy trình, sản xuất nội dung

- Thời gian làm việc : 8h-17h30 . Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi. Tuần làm từ t2-t7,nghỉ CN.

Yêu Cầu Công Việc

- Có khả năng bắt trend, tổng hợp thông tin, biên tập nội dung

- Kỹ năng đọc - viết tiếng anh cơ bản,

- Edit video cơ bản

Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9.000.000-11.000.000/tháng.

- Đóng bảo hiểm theo quy định

- Thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Môi trường làm việc trẻ trung + thoải mái + năng động

Nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO

