Tuyển Biên tập viên VUIHOC.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại VUIHOC.vn
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Biên soạn câu hỏi, đề thi môn Toán chương trình THPT
Biên soạn cuốn sổ tay môn Toán
Trực tiếp tham gia hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên quay
Kiểm duyệt tài liệu, video bài giảng của giáo viên hợp tác
Công việc liên quan khác.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán các trường ĐH sư phạm, KHTN, ĐH Quốc Gia, ĐH Giáo Dục.... Nắm chắc chương trình Toán THPT
Cẩn thận, kiến thức chuyên môn tốt, có kinh nghiệm gia sư, soạn bài môn Toán
Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và các công cụ viết công thức, vẽ hình.
Có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, không ngại triển khai những ý tưởng mới lạ.
Tại VUIHOC.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8.000.000 - 10.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + lương theo ca dạy
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Lương tháng thứ 13, thưởng các dịp lễ tết
Được làm việc trong môi trường startup trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản
thân mình
Được chủ động trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VUIHOC.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
