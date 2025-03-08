Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 52 Hoàng Ngân, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nghiên cứu và biên tập kịch bản:

Nghiên cứu xu hướng mới nhất trong ngành thẩm mỹ để cập nhật và sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Nghiên cứu bắt trends thị trường, định hướng nội dung phù hợp với thương hiệu và chiến lược phát triển.

Phát triển ý tưởng và viết kịch bản cho các video quảng cáo, video cho kênh Facebook, Tiktok,...

Chịu trách nhiệm biên tập nội dung, chỉnh sửa và đảm bảo kịch bản video độc đáo phục vụ quảng bá cho brand, sản phẩm dịch vụ của công ty.

Tổ chức sản xuất nội dung (video, hình ảnh):

Lên kế hoạch tổ chức sản xuất nội dung (bao gồm video, hình ảnh…)

Phối hợp với các phòng ban liên quan: marketing, thiết kế, quay dựng để tổ chức và triển khai các buổi quay hiệu quả.

Phối hợp với nhân viên trang điểm, ánh sáng, âm thanh… tạo ra hiệu ứng cảnh quay tốt nhất.

Theo dõi và điều chỉnh kịch bản để đảm bảo đồng nhất về nội dung cho video.

Hoàn thiện video với chất lượng hình ảnh và nội dung tốt nhất, hợp lý nhất.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm và kiến thức:

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biên tập nội dung, viết kịch bản, tổ chức sản xuất.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Thẩm mỹ, Mỹ phẩm, Thực phẩm chức năng (TPCN).

Am hiểu về xu hướng nội dung số, nền tảng truyền thông, mạng xã hội.

Yêu cầu khác:

Khả năng sáng tạo, biên tập nội dung tốt, bắt trend nhanh và nhạy bén với xu hướng thị trường.

Nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng làm việc dưới áp lực, linh hoạt xử lý tình huống và đảm bảo tiến độ công việc.

Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thu nhập 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng + phụ cấp

Thưởng: Thưởng theo hiệu quả doanh thu của cty, nhằm khích lệ sự đóng góp tích cực.

Chế độ đào tạo: Công ty cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn và hội thảo nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên.

Chế độ thăng tiến: Cơ hội thăng tiến trong công việc được xét duyệt dựa trên kết quả làm việc và năng lực cá nhân.

Các quyền lợi khác: Được tham gia các buổi du lịch Công ty, du lịch đội nhóm. Thưởng nóng theo tuần/tháng và các minigame đặc biệt từ BLĐ đưa ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn GTG

