Tuyển Biên tập viên Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Công ty TNHH Zei Group
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty TNHH Zei Group

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty TNHH Zei Group

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trụ sở văn phòng tại 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Biên tập chương trình kiêm MC phỏng vấn, livestream khai thác tư liệu tại cơ sở Phòng khám da liễu.
- Lập kế hoạch, lên ý tưởng cho chương trình trên nền tảng Tiktok/Facebook.
- Biên tập nội dung, kịch bản cho các chương trình.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, LGBT, ưu tiên nữ, ngoại hình ưa nhìn, gương mặt sáng, tự tin trước ống kính.
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
- Khả năng giao tiếp linh hoạt, lưu loát, không nói giọng địa phương.
- Có thể livestream.
- Ưu tiên có kinh nghiệm livestream cùng mảng, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản.
- Có laptop, điện thoại cá nhân để làm việc.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Parttime: 250-300k /ca làm việc.
- Được đào tạo bài bản bởi những nhân sự có chuyên môn.
- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của công ty.
- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.
- Được làm việc với đội ngũ leader có năng lực chuyên môn tốt.
- Được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp Công nghệ cao mới nhất với chi phí đặc biệt dành riêng cho nhân viên.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty như thưởng lễ, Tết, BHXH, du lịch, team building, ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Zei Group

Công ty TNHH Zei Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

