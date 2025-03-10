Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 222 Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy – Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng video dạng Podcard đăng tải lên Tiktok, Youtube (Nguồn Frame lấy từ Pixels, Pixapay, Freepik,...)

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu

Quản lý toàn bộ quá trình sản xuất video từ lên ý tưởng, viết kịch bản, lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay, quay phim, chỉnh sửa đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam

18-26 tuổi

Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.

Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, dựng video. –

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa Adobe Premier/ Capcut & After Effect

Trách nhiệm, kỷ luật, học hỏi và vượt khó.

Có khả năng quay dựng video là một lợi thế

Biết về Color Balance, Color Grading là một lợi thế

Biết về Videoscibe là một lợi thế. (Nếu không sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý, tea-break.

Tham gia du lịch 1 năm 1-2 lần.

Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING

