Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Biên tập viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 222 Dương Đình Nghệ

- Cầu Giấy – Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng video dạng Podcard đăng tải lên Tiktok, Youtube (Nguồn Frame lấy từ Pixels, Pixapay, Freepik,...)
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu
Quản lý toàn bộ quá trình sản xuất video từ lên ý tưởng, viết kịch bản, lên kế hoạch chi tiết cho từng cảnh quay, quay phim, chỉnh sửa đến hoàn thiện sản phẩm cuối cùng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam
18-26 tuổi
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm.
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, dựng video. –
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa Adobe Premier/ Capcut & After Effect
Trách nhiệm, kỷ luật, học hỏi và vượt khó.
Có khả năng quay dựng video là một lợi thế
Biết về Color Balance, Color Grading là một lợi thế
Biết về Videoscibe là một lợi thế. (Nếu không sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Company trip hàng năm, teambuilding hàng quý, tea-break.
Tham gia du lịch 1 năm 1-2 lần.
Môi trường mở và thân thiện, cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NEXA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 ngách 59 ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

