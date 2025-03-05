Tuyển Biên tập viên Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA)
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 40, Ngõ 91, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sản xuất nội dung đa nền tảng
Lên ý tưởng, tạo lập kế hoạch, viết bài và đăng tải nội dung trên Facebook, Youtube, website phòng khám, báo chí, truyền hình, và các co-chanel khác.
Viết nội dung chạy Facebook Ads, đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo.
Chịu trách nhiệm sản xuất biên tập các bài viết PR, bài viết chuyên sâu về da liễu, thẩm mỹ trên các phương tiện truyền thông chính thống.
2. Biên tập và tham gia sản xuất các ấn phẩm truyền thông
Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, hỗ trợ sản xuất video hàng ngày trên Facebook và các nền tảng khác.
Quản lý tiến độ sản xuất, đảm bảo nội dung được đăng tải đúng lịch trình.
Kiểm soát chất lượng nội dung, hình ảnh và thông điệp truyền tải trong từng video.
Trực tiếp tham gia làm MC, dẫn dắt một số video/livestream, tăng sự chuyên nghiệp và gắn kết thương hiệu cá nhân của bác sĩ với phòng khám.
Phối hợp cùng bộ phận thiết kế để sản xuất hình ảnh, infographic minh họa cho nội dung.
3. Quản lý quan hệ đối tác & agency
Làm việc với agency và các đối tác thứ ba (KOL/KOC/etc.) về chiến lược truyền thông, quảng cáo và nội dung.
Quản lý ngân sách, đánh giá hiệu quả chiến dịch, đề xuất cải tiến để tối ưu hiệu suất truyền thông.
Đảm bảo các nội dung quảng bá tuân thủ định hướng thương hiệu và chuẩn y khoa của phòng khám.
4. BÁO CÁO về hiệu quả nội dung, phân tích các chỉ số để tinh chỉnh chiến lược nội dung ngày càng hiệu quả.
BÁO CÁO về hiệu quả nội dung, phân tích các chỉ số để tinh chỉnh chiến lược nội dung ngày càng hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm & Kỹ năng chuyên môn
Tối thiểu >1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing, truyền thông hoặc báo chí, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, thẩm mỹ, làm đẹp.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo, linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau.
Thành thạo viết nội dung quảng cáo, viết bài PR, biên tập nội dung báo chí.
Kinh nghiệm trong sản xuất nội dung video (viết kịch bản, dàn dựng video, lên ý tưởng nội dung sáng tạo).
Ngoại hình ưa nhìn, có khả năng dẫn chương trình, tự tin trước ống kính là một lợi thế.
2. Kỹ năng mềm
Có khả năng làm việc nhóm tốt, phối hợp với designer, video editor, team marketing.
Tỉ mỉ, kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo tiến độ công việc.
Nhạy bén với các xu hướng content mới.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc với agency, báo chí, đối tác truyền thông.

Tại Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Thưởng KPI theo quy định của công ty + Thưởng nỗ lực (up to 15-18 tr VND/Tháng). Có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển kỹ năng content marketing y khoa, truyền thông ngành thẩm mỹ.
Cơ hội xuất hiện trong các video chuyên môn cùng bác sĩ, nâng cao hình ảnh cá nhân và thương hiệu nghề nghiệp.
Có khả năng đa nhiệm và trở thành nhân sự ao ước của nhiều công ty đối thủ cạnh tranh
Làm việc với đội ngũ lãnh đạo với network lớn, chuyên nghiệp
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng khám Chuyên Khoa Da Liễu Bác Sĩ Lã Hà ( DR LA HA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 40 Ngõ 91 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

