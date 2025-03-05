Tuyển Biên tập viên Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 4 _ 215 trần đăng ninh cầu giấy hà nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật, Sư phạm tiếng Nhật hoặc các ngành liên quan.
Trình độ JLPT N2 trở lên, có khả năng đọc hiểu và biên tập tài liệu tiếng Nhật.
Kỹ năng biên soạn & biên tập tài liệu: Có khả năng viết và chỉnh sửa nội dung học thuật.
Kỹ năng nghiên cứu & phân tích: Tìm kiếm, đánh giá và tổng hợp thông tin hiệu quả.
Ưu tiên UV đã từng tham gia biên soạn tài liệu học tập, viết bài chia sẻ kiến thức hoặc làm trợ giảng là một lợi thế.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Chủ động, ham học hỏi, sáng tạo trong cách thể hiện nội dung đào tạo.
Có thể làm việc Full-time tại văn phòng trong 3 tháng.
Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi từ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm.

Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 3.500.000 / tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu

Công ty CP Giáo dục Công nghệ Cao GoEdu

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà Arlo, Ngách 1 Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

