Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa nhà Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Biên soạn câu hỏi, đề thi môn Toán chương trình THPT.
Biên soạn các đề kiểm tra, đề thi thử cho trường và Sở.
Biên soạn các sách tham khảo, sách luyện thi môn Toán.
Kiểm duyệt tài liệu, video bài giảng của các khóa học mà giáo viên ghi hình.
Công việc liên quan khác: tập huấn giáo viên sử dụng học liệu, ...
Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Toán các trường ĐH sư phạm, KHTN, ĐH Quốc Gia,....
Nắm chắc chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Toán THPT.
Cẩn thận, kiến thức chuyên môn tốt.
Có kinh nghiệm gia sư hoặc đứng lớp dạy môn Toán, soạn các tài liệu, đề thi môn Toán.
Thành thạo Word, Excel, PowerPoint và các công cụ viết công thức, vẽ hình..
Có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, tìm tòi các kiến thức mới.
