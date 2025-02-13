Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô tả công việc

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch & chịu trách nhiệm chính cho các chiến dịch truyền thông theo tháng/quý/năm;

- Phối hợp với các thành viên Content, Branding, Digital... và các bộ phận khác để cùng triển khai các chiến dịch truyền thông quảng bá;

- Làm việc với các đối tác, các agency khi thực hiện các Campaign Marketing;

- Theo dõi sát sao các giai đoạn của Campaign Marketing đang triển khai để có thể phát hiện vấn đề và điều chỉnh kịp thời;

- Đảm bảo tổ chức thực hiện tất cả các Campaign theo kế hoạch; đạt tiêu chuẩn về thời gian, quy mô, số lượng, hiệu quả và đúng mục tiêu đề ra;

- Phân tích dữ liệu, đánh giá kết quả của từng Campaign và rút ra các bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất tối ưu hiệu quả cho các Campaign tiếp theo;

- Báo cáo kết quả định kỳ, kết quả từng chiến dịch và KPI cho Quản lý trực tiếp;

- Kết hợp với các thành viên trong đội ngũ Marketing và các bộ phận khác để cùng đạt được mục tiêu chung (OKR) của công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

- Ưu tiên ứng viên từng học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh doanh...;

- Đã có kinh nghiệm làm việc liên quan tới tài chính, các cty tài chính, fintech, bank

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc cới các đối tác, khách hàng, đơn vị truyền thông, Agency...;

- Tinh thần làm việc đội nhóm. Chính trực, có trách nhiệm cao với công việc;

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt bằng văn bản và lời nói;

- Ham học hỏi, luôn nâng cao năng lực bản thân;

- Tích cực, tự chủ, khả năng đảm bảo công việc trong mọi tình huống áp lực;

- Ưu tiên ứng viên có sự quan tâm tới các sản phẩm tài chính công nghệ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

