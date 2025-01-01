Tuyển Brand Marketing Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý các thương hiệu mỹ phẩm như Peacholic; Lumiderm;

- Lên kế hoạch xây dựng và tăng mức độ nhận diện thương hiệu

- Phụ trách phát triển thông tin và các thiết kế liên quan đến sản phẩm

- Brief nội dung truyền thông

- Check, sửa nội dung clip

- Lên bài viết seeding blog

- Lên bài seeding group

- Hợp tác với team Ecommerce để lên kế hoạch trên sàn TMĐT (Promotion, quảng cáo)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên;

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Branding, ưu tiên làm trong lĩnh vực mỹ phẩm;

- Giao tiếp tốt.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12,000,000VNĐ đến 15,000,000VNĐ + lương tháng 13.

- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h-18h)

- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng.

+ Miễn phí gửi xe tháng

.- Miễn phí và không giới hạn đồ ăn nhẹ, ăn vặt, trà, cà phê...

- Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, kỷ niệm 1 năm làm việc ( phụ thuộc vào cấp bậc làm việc: quản lý, nhân viên,...)

- Thưởng hiệu suất làm việc (đánh giá theo tiêu chí của từng bộ phận: Dev, Marketing, Sale, Nhân sự,...)

- Review lương 1 lần/năm, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên.- Du lịch công ty, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty

