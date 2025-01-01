Tuyển Brand Marketing Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Quản lý các thương hiệu mỹ phẩm như Peacholic; Lumiderm;
- Lên kế hoạch xây dựng và tăng mức độ nhận diện thương hiệu
- Phụ trách phát triển thông tin và các thiết kế liên quan đến sản phẩm
- Brief nội dung truyền thông
- Check, sửa nội dung clip
- Lên bài viết seeding blog
- Lên bài seeding group
- Hợp tác với team Ecommerce để lên kế hoạch trên sàn TMĐT (Promotion, quảng cáo)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên;
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Branding, ưu tiên làm trong lĩnh vực mỹ phẩm;
- Giao tiếp tốt.
Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 12,000,000VNĐ đến 15,000,000VNĐ + lương tháng 13.
- Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h-18h)
- Hỗ trợ ăn trưa tại văn phòng.
+ Miễn phí gửi xe tháng
.- Miễn phí và không giới hạn đồ ăn nhẹ, ăn vặt, trà, cà phê...
- Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết Dương lịch, kỷ niệm 1 năm làm việc ( phụ thuộc vào cấp bậc làm việc: quản lý, nhân viên,...)
- Thưởng hiệu suất làm việc (đánh giá theo tiêu chí của từng bộ phận: Dev, Marketing, Sale, Nhân sự,...)
- Review lương 1 lần/năm, mức tăng tùy thuộc vào hiệu quả làm việc của nhân viên.- Du lịch công ty, teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
