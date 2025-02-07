Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ha Noi

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch chiến lược tiếp thị cho nhãn hàng/dự án được phân công

2. Xây dựng và quản lý thương hiệu bao gồm Định vị thương hiệu & Nhận diện thương hiệu

3. Quản lí nhãn hàng: Thiết lập kế hoạch tiếp thị ngắn hạn & dài hạn; Xây dựng chiến lược giá; Thiết lập các kế hoạch truyền thông tiếp thị để đạt mục tiêu của nhãn hàng; Quản lý & phân bổ ngân sách tiếp thị

4. Phát triển sản phẩm mới, phối hợp cùng bộ phận Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm

5. Tổ chức triển khai hoạt động tiếp thị tích hợp: bảo đảm thực hiện các hoạt động tiếp thị (quảng cáo, kích hoạt, khuyến mãi, dùng thử…) tích hợp (360 độ) nhất quán với chiến lược tiếp thị của nhãn hàng

6. Quản trị và phát triển nguồn nhân lực được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị và 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

2. Kiến thức chuyên sâu về tiếp thị, thương hiệu, ngành hàng B2B (bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Nghiên cứu phát triển sản phẩm, Bao bì, Giá, Kênh khách hàng B2B và Truyền thông Quảng cáo)

3. Nắm vững về các quy định pháp luật liên quan tới các hoat động Truyền thông, Quảng cáo, Xúc tiến Thương mại, Ghi nhãn, Quản lý Chất lượng, An toàn Thực phẩm, Sở hữu Trí tuệ.

4. Có hiểu biết sâu về Nghiên cứu Thị trường (định nghĩa, phương pháp, ứng dụng, cách thức triển khai…).

5. Có khả năng lập kế hoạch nghiên cứu và tổ chức triển khai nghiên cứu. Có khả năng phân tích kết quả nghiên cứu và đưa ra chiến lược hoặc kế hoạch hành động.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin