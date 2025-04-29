Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Fetek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 8 ngõ 30 Nguyễn Thị Định, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Xây dựng kế hoạch/cách thức để xác định và tiếp xúc với các đầu mối liên quan (StakeHolders) khi nhận được một yêu cầu công việc.

Trao đổi với các đầu mối liên quan (StakeHolders: Business Owner, Product Owner, Sponsor…) để làm rõ và thống nhất requirement, tập trung data requirement.

Phân tích yêu cầu từ phía đơn vị nghiệp vụ (business requirement).

Truyền đạt requirement cho các đầu mối phát triển (developer, tester) để đảm bảo tính thống nhất về mặt yêu cầu từ phía đầu mối nghiệp vụ.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1-3 năm ở vị trí Business Data Analyst/ Data Analyst.

Có kinh nghiệm làm việc với SQL-based để truy vấn và phân tích dữ liệu.

Có kinh nghiệm làm việc với Data warehouse/data lake.

Khả năng tư duy phân tích, tư duy logic tốt.

Khả năng trình bày, diễn giải thông tin tốt.

Tiếng Anh đọc viết tốt.

Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp onsite, Phụ cấp gửi xe,...

Thưởng lương tháng 13; các ngày Lễ, Tết trong năm;

Review lương hàng năm, có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập;

Chế độ nghỉ phép năm, tham gia BHXH theo quy định;

Nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên, team building.

Tham gia các khóa đào tạo về Data cùng các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong ngành…

Được tiếp xúc với domain bank lớn: Techcombank, MB Bank, VP Bank, NCB…

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cởi mở;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fetek Việt Nam

