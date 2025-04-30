Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Là cầu nối giữa khách hàng và đội ngũ kỹ thuật trong các dự án triển khai hệ thống Odoo ERP.
Thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng/đơn vị nội bộ.
Phân tích quy trình nghiệp vụ hiện tại và đề xuất cải tiến dựa trên khả năng tích hợp của Odoo.
Thiết lập tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD), tài liệu đặc tả chức năng (SRS).
Đào tạo và hướng dẫn người dùng cuối sử dụng hệ thống Odoo.
Phối hợp với team kỹ thuật để đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, CNTT, hoặc các ngành liên quan.
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm BA, ưu tiên trong các dự án triển khai Odoo hoặc hệ thống ERP tương tự.
Hiểu biết tốt về các phân hệ Odoo như: Sales, Purchase, Inventory, Accounting, HR, v.v.
Có tư duy tốt về phân tích hệ thống, phân tích hiệu suất.
Có khả năng khai thác, tài liệu hoá, xây dựng các quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu.
Có khả năng truyền đạt ý tưởng cho đội nhóm phát triển.
Có thái độ tích cực trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Biết tiếng Anh là một điểm cộng (đọc hiểu tài liệu).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES Thì Được Hưởng Những Gì

Xét tăng lương định kỳ theo năng lực.
Lương tháng 13, Thưởng dự án, Thưởng năng suất.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Chế độ, phúc lợi đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và chính sách Công ty (Bảo hiểm, Nghỉ lễ, Thưởng lễ Tết…)
Môi trường mở, trẻ trung, năng động
Thời gian làm việc: 8h30-17h30, thứ 2-thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

