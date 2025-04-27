Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Phân tích yêu cầu người dùng và đề xuất giải pháp hệ thống phù hợp với từng nghiệp vụ cụ thể.
Viết tài liệu đặc tả nghiệp vụ (BRD, SRS) và hỗ trợ đội phát triển phần mềm trong quá trình triển khai.
Kiểm thử chức năng phần mềm (UAT), hỗ trợ người dùng tiếp cận và sử dụng hệ thống hiệu quả.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các phần mềm đang triển khai và đề xuất cải tiến.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để thiết lập và duy trì các cơ chế kiểm soát, phân quyền truy cập thông tin trong nội bộ.
Tham gia đánh giá rủi ro liên quan đến thông tin ra/vào hệ thống và đề xuất biện pháp kiểm soát, mã hóa nếu cần.
Phối hợp giám sát quy trình xử lý thông tin giữa các bộ phận, đảm bảo tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu.
Xây dựng báo cáo, dashboard theo nhu cầu từng phòng ban và ban lãnh đạo.
Các công việc khác trong chuyên môn theo sự sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Khoa học dữ liệu, Kế toán hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 – 3 năm tại vị trí tương đương hoặc các vị trí liên quan đến phân tích hệ thống, dữ liệu doanh nghiệp.
Thành thạo công cụ: Excel, Power BI, SQL, hoặc phần mềm vẽ quy trình như Visio, Draw.io, Figma,...
Excel, Power BI, SQL
Visio, Draw.io, Figma,...
Kỹ năng giao tiếp, phân tích và phối hợp liên phòng ban tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16 000 000 - 20 000 000 VNĐ/tháng (Gross). Thu nhập trên chưa bao gồm thưởng quý, thưởng đánh giá xếp loại theo năm
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc
Được tham gia các khóa đào tạo định hướng, phát triển năng lực cá nhân
Các chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá
Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, ổn định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Lô TT04, Khu đô thị Hải Đăng City, Ngõ 4, Phố Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

