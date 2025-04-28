Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Business Analyst

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng
Vẽ mockup, wire frame và các màn hình hoàn chỉnh cho các ứng dụng website, mobile app
Soạn thảo và hoàn chỉnh các tài liệu nghiệp vụ của dự án
Phối hợp khách hàng làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình triển khai dự án
Là cầu nối giữa khách hàng và team phát triển dự án trong quá trình phát triển phần mềm
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, đào tạo và nghiệm thu, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng sau triển khai dự án
Thực hiện các công việc khác của dự án (nếu có) theo yêu cầu của quản lý.

Bằng cấp: Đại học/CĐ chính quy khối ngành CNTT
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các dự án về giải pháp thanh toán, các hệ thống quản trị,...
Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như: Figma, Draw.io...
Có kinh nghiệm viết các tài liệu dự án như: SRS, BRD....
Khả năng phân tích, tư duy logic tốt
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cởi mở, chủ động, trung thực, nhiệt tình với công việc được giao
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Sẵn sàng onsite khi dự án cần

Mức thu nhập thoả thuận phù hợp theo đánh giá năng lực và expect
Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn
Được hưởng Full lương, Full chế độ từ ngày đầu Onboarding
Chính sách bảo hiểm Bảo Việt cho nhân viên khi đi khám nội trú (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)
Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cho nhân viên
Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty
Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuiding do công ty tổ chức hàng năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển
Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp
Môi trường làm việc cởi mở, năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp
Hưởng đầy đủ 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của nhà nước
Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc
Đồng nghiệp nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình
Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ Luật Lao động” tại Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

