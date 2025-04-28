Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Mỹ Đình Plaza, 138 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ khách hàng theo yêu cầu phát triển của dự án, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng

Vẽ mockup, wire frame và các màn hình hoàn chỉnh cho các ứng dụng website, mobile app

Soạn thảo và hoàn chỉnh các tài liệu nghiệp vụ của dự án

Phối hợp khách hàng làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ trong quá trình triển khai dự án

Là cầu nối giữa khách hàng và team phát triển dự án trong quá trình phát triển phần mềm

Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng, đào tạo và nghiệm thu, chuyển giao sản phẩm cho khách hàng sau triển khai dự án

Thực hiện các công việc khác của dự án (nếu có) theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Bằng cấp: Đại học/CĐ chính quy khối ngành CNTT

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các dự án về giải pháp thanh toán, các hệ thống quản trị,...

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như: Figma, Draw.io...

Có kinh nghiệm viết các tài liệu dự án như: SRS, BRD....

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cởi mở, chủ động, trung thực, nhiệt tình với công việc được giao

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Sẵn sàng onsite khi dự án cần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập thoả thuận phù hợp theo đánh giá năng lực và expect

Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn

Được hưởng Full lương, Full chế độ từ ngày đầu Onboarding

Chính sách bảo hiểm Bảo Việt cho nhân viên khi đi khám nội trú (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)

Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cho nhân viên

Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty

Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuiding do công ty tổ chức hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp

Hưởng đầy đủ 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của nhà nước

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc

Đồng nghiệp nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ Luật Lao động” tại Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển

