Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Chủ động nghiên cứu, khảo sát hiện trạng quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị khách hàng;

Chủ trì hoặc tham gia làm việc với các bên liên quan (nghiệp vụ, lãnh đạo, chuyên gia, kỹ thuật) để thu thập, hiểu sâu và làm rõ yêu cầu ứng dụng AI;

Phân tích kỹ lưỡng tính khả thi (nghiệp vụ, kỹ thuật, dữ liệu, pháp lý) cho các giải pháp AI đề xuất;

Xác định, phân tích và đặc tả chi tiết yêu cầu về dữ liệu (nguồn, chất lượng, số lượng, cấu trúc, định dạng, tần suất, gán nhãn...) cho việc huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Thiết kế và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ tích hợp AI (hiện tại \"As-is\" và tương lai \"To-be\") sử dụng các chuẩn như UML, BPMN.

Biên soạn các tài liệu dự án trọng yếu: BRD, SRS, User Stories, Use Cases, Functional Specifications cho các tính năng AI.

Chuẩn bị nội dung và trình bày hiệu quả về yêu cầu, giải pháp, tiến độ dự án cho quản lý và các bên liên quan.

Hỗ trợ đội ngũ phát triển làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng liên quan đến AI.

Tổ chức, điều phối và trực tiếp tham gia kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), thu thập và phân tích phản hồi/lỗi.

Chuẩn bị các báo cáo định kỳ/đột xuất về tình hình triển khai và hiệu quả ứng dụng AI.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên các trường hàng đầu như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bách khoa, Bưu chính Viễn thông.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các dự án phát triển phần mềm/hệ thống CNTT.

Nền tảng BA vững chắc với kỹ năng xuất sắc trong việc thu thập, phân tích, đặc tả và quản lý yêu cầu.

Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các dự án ứng dụng AI/Machine Learning hoặc phân tích dữ liệu lớn. Có kinh nghiệm thực tế làm BA cho ít nhất một dự án AI/ML hoàn chỉnh là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Mức lương NET cạnh tranh (30-35 triệu/tháng), tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng các dịp Lễ, Tết...

Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.

Tham gia vào các dự án lớn, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực kiểm toán và hệ thống cho các bộ ngành.

Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, nơi mọi cá nhân được khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng.

Học hỏi và cộng tác cùng những cá nhân xuất sắc, giàu kinh nghiệm.

Làm việc Hybrid linh hoạt.

