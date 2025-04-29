Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Chủ động nghiên cứu, khảo sát hiện trạng quy trình nghiệp vụ tại các đơn vị khách hàng;
Chủ trì hoặc tham gia làm việc với các bên liên quan (nghiệp vụ, lãnh đạo, chuyên gia, kỹ thuật) để thu thập, hiểu sâu và làm rõ yêu cầu ứng dụng AI;
Phân tích kỹ lưỡng tính khả thi (nghiệp vụ, kỹ thuật, dữ liệu, pháp lý) cho các giải pháp AI đề xuất;
Xác định, phân tích và đặc tả chi tiết yêu cầu về dữ liệu (nguồn, chất lượng, số lượng, cấu trúc, định dạng, tần suất, gán nhãn...) cho việc huấn luyện và vận hành mô hình AI.
Thiết kế và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ tích hợp AI (hiện tại \"As-is\" và tương lai \"To-be\") sử dụng các chuẩn như UML, BPMN.
Biên soạn các tài liệu dự án trọng yếu: BRD, SRS, User Stories, Use Cases, Functional Specifications cho các tính năng AI.
Chuẩn bị nội dung và trình bày hiệu quả về yêu cầu, giải pháp, tiến độ dự án cho quản lý và các bên liên quan.
Hỗ trợ đội ngũ phát triển làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng liên quan đến AI.
Tổ chức, điều phối và trực tiếp tham gia kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT), thu thập và phân tích phản hồi/lỗi.
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ/đột xuất về tình hình triển khai và hiệu quả ứng dụng AI.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên các trường hàng đầu như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bách khoa, Bưu chính Viễn thông.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm Business Analyst trong các dự án phát triển phần mềm/hệ thống CNTT.
Nền tảng BA vững chắc với kỹ năng xuất sắc trong việc thu thập, phân tích, đặc tả và quản lý yêu cầu.
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các dự án ứng dụng AI/Machine Learning hoặc phân tích dữ liệu lớn. Có kinh nghiệm thực tế làm BA cho ít nhất một dự án AI/ML hoàn chỉnh là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Hấp Dẫn: Mức lương NET cạnh tranh (30-35 triệu/tháng), tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các dịp Lễ, Tết...
Đảm bảo đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của Nhà nước.
Tham gia vào các dự án lớn, có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực kiểm toán và hệ thống cho các bộ ngành.
Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, nơi mọi cá nhân được khuyến khích phát huy tối đa tiềm năng.
Học hỏi và cộng tác cùng những cá nhân xuất sắc, giàu kinh nghiệm.
Làm việc Hybrid linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

CÔNG TY TNHH NEO TALENT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngách 62 Ngõ Lệnh Cư , Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-30-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job353418
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Trang trại Tomita Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ H ĐÔNG DƯƠNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
600 - 900 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BSS Group
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu BSS Group
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần GEM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Synodus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Doanh nghiệp
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp BNK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư & Kỹ thuật Công Nghệ Xanh
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh (Phú Minh Teck)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
25 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm