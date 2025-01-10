Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà N01A

- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

1. Nội dung công việc
• Tham gia vào 1 trong 2 domain: LOS (Thẩm định và phê duyệt khoản vay) và Core Lending
• Mô hình hóa yêu cầu phân tích theo công cụ đa dạng phù hợp (URD, SRS, Usecase, User story, Diagram…) để làm rõ yêu cầu giao tiếp với nghiệp vụ và các BU để làm rõ yêu cầu/phân tích/tài liệu hóa… và xác nhận với người dùng cuối
• Phân tích về nghiệp vụ, đánh giá khả thi và đưa ra tư vấn về nghiệp vụ, kinh doanh, vận hành một cách tối ưu nhất
• Đưa ra được yêu cầu về phạm vi công việc, đánh giá sơ bộ nguồn lực/thời gian thực hiện để phản hồi cho đơn vị có căn cứ đưa ra quyết định về việc có thực hiện yêu cầu hay không
• Đề xuất và thiết kế giải pháp phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ và tối ưu theo kiến trúc Microservice
• Phối hợp với các bên liên quan (cán bộ phát triển/ cán bộ thiết kế) trong việc quyết định thiết kế các chức năng của giải pháp
• Phối hợp với Giám đốc dự án (PM), Trưởng nhóm phát triển và bộ phận Quản lý chất lượng trong quá trình giám sát và quản lý các hạng mục công việc của dự án bao gồm việc kiểm soát chất lượng và xác nhận kết quả với các bên có liên quan
• Xác định các vấn đề và rủi ro trong quá trình triển khai dự án, hỗ trợ trong các chiến lược giảm thiểu rủi ro và báo cáo lên các cấp quản lý nếu cần
2. Thời gian làm việc: Từ 08h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307/6 Nguyễn văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

