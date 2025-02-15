Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,800 USD

Mức lương 600 - 1,800 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: GHTK Building, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Với Mức Lương 600 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

– Tư duy tốt, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh.

– Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin.

– Biết vẽ các biểu đồ (diagrams): Usecase, Activity, Flow, Sequence...

– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (MySQL, Oracle,....) để xây dựng tài liệu hệ thống sâu nhất.

– Có kiến thức về lập trình, hiểu biết các ngôn ngữ là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

00$ – 1800$

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

