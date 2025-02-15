Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Mức lương
600 - 1,800 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: GHTK Building, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 600 - 1,800 USD
Với Mức Lương 600 - 1,800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Tư duy tốt, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh.
– Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin.
– Biết vẽ các biểu đồ (diagrams): Usecase, Activity, Flow, Sequence...
– Có kiến thức về cơ sở dữ liệu (MySQL, Oracle,....) để xây dựng tài liệu hệ thống sâu nhất.
– Có kiến thức về lập trình, hiểu biết các ngôn ngữ là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
