Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Representative/Phát triển kinh doanh Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
- Hà Nội: Tõa nhà Lữ Gia, Quận 11
Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng giải pháp Sapo Enterprise và tương tác với khách hàng thông qua các hình thức Telesales, chat,... tư vấn cho khách hàng sử dụng những sản phẩm dịch vụ Sapo Enterprise đang cung cấp.
Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu.
Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, team tech để xây dựng chiến lược và giải pháp cho khách hàng
Chăm sóc, giữ mối quan hệ với khách hàng để có thể upsell, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty
Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục
Nhiệt tình và chủ động trong công việc
Có hiểu biết về lĩnh vực CNTT, TMĐT là lợi thế
Ngoại hình ưa nhìn.
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
