Tuyển Sales Representative/Phát triển kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tõa nhà Lữ Gia, Quận 11

Mô Tả Công Việc Sales Representative/Phát triển kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng giải pháp Sapo Enterprise và tương tác với khách hàng thông qua các hình thức Telesales, chat,... tư vấn cho khách hàng sử dụng những sản phẩm dịch vụ Sapo Enterprise đang cung cấp.

Gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan như đội xây dựng plan, team tech để xây dựng chiến lược và giải pháp cho khách hàng

Chăm sóc, giữ mối quan hệ với khách hàng để có thể upsell, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty

Chịu trách nhiệm về doanh số kinh doanh cá nhân

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn khách hàng B2B

Giao tiếp tốt, đàm phán, thuyết phục

Nhiệt tình và chủ động trong công việc

Có hiểu biết về lĩnh vực CNTT, TMĐT là lợi thế

Ngoại hình ưa nhìn.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng hấp dẫn theo quy định của công ty

Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care

Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ...

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

