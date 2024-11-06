Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ Đình Pearl. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Được hướng dẫn, tham gia lên ý tưởng, xác lập và xây dựng kế hoạch - chiến lược quảng bá sản phẩm của Công ty trên các phương tiện truyền thông của công ty
Áp dụng các kiến thức được đào tạo để thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, ...
Đào tạo và hướng dẫn giao tiếp với khách hàng trên các nền tảng Marketing thích hợp (Fanpage, Email, Social Media...)
Nghiên cứu, xác định các nhu cầu của khách hàng và đề xuất các ý tưởng content/chủ đề mới.
Các công việc khác có liên quan đến bộ phận kinh doanh phù hợp với khả năng và định hướng của công ty và thực tập sinh.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ; SV năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Quảng cáo hoặc chuyên ngành có liên quan
Có laptop cá nhân
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như Canva...

Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập sinh 01-03 triệu VNĐ/tháng (chưa kể thưởng các ngày Lễ tết). Có thể điều chỉnh theo năng lực và giá trị.
Được hướng dẫn và đào tạo cụ thể trong công việc
Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới nếu được duyệt.
Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 6. Hàng tháng tùy theo lịch sự kiện của công ty có thể làm việc 1 thứ 7/ tháng.
Hỗ trợ dấu thực tập, số liệu làm báo cáo, thư giới thiệu, ...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TM06, Pearl 2, số 1 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

