Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình Pearl. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Được hướng dẫn, tham gia lên ý tưởng, xác lập và xây dựng kế hoạch - chiến lược quảng bá sản phẩm của Công ty trên các phương tiện truyền thông của công ty

Áp dụng các kiến thức được đào tạo để thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, ...

Đào tạo và hướng dẫn giao tiếp với khách hàng trên các nền tảng Marketing thích hợp (Fanpage, Email, Social Media...)

Nghiên cứu, xác định các nhu cầu của khách hàng và đề xuất các ý tưởng content/chủ đề mới.

Các công việc khác có liên quan đến bộ phận kinh doanh phù hợp với khả năng và định hướng của công ty và thực tập sinh.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ; SV năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Quảng cáo hoặc chuyên ngành có liên quan

Có laptop cá nhân

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như Canva...

Quyền Lợi

Trợ cấp thực tập sinh 01-03 triệu VNĐ/tháng (chưa kể thưởng các ngày Lễ tết). Có thể điều chỉnh theo năng lực và giá trị.

Được hướng dẫn và đào tạo cụ thể trong công việc

Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới nếu được duyệt.

Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 6. Hàng tháng tùy theo lịch sự kiện của công ty có thể làm việc 1 thứ 7/ tháng.

Hỗ trợ dấu thực tập, số liệu làm báo cáo, thư giới thiệu, ...

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

