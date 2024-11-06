Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
- Hà Nội: Mỹ Đình Pearl. Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Được hướng dẫn, tham gia lên ý tưởng, xác lập và xây dựng kế hoạch - chiến lược quảng bá sản phẩm của Công ty trên các phương tiện truyền thông của công ty
Áp dụng các kiến thức được đào tạo để thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, ...
Đào tạo và hướng dẫn giao tiếp với khách hàng trên các nền tảng Marketing thích hợp (Fanpage, Email, Social Media...)
Nghiên cứu, xác định các nhu cầu của khách hàng và đề xuất các ý tưởng content/chủ đề mới.
Các công việc khác có liên quan đến bộ phận kinh doanh phù hợp với khả năng và định hướng của công ty và thực tập sinh.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế cơ bản như Canva...
Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn và đào tạo cụ thể trong công việc
Được thoải mái sáng tạo, thử nghiệm chiến thuật, chiến lược mới nếu được duyệt.
Thời gian làm việc: 8h-17h (nghỉ trưa 1h) từ thứ 2 đến thứ 6. Hàng tháng tùy theo lịch sự kiện của công ty có thể làm việc 1 thứ 7/ tháng.
Hỗ trợ dấu thực tập, số liệu làm báo cáo, thư giới thiệu, ...
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI