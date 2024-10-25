Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần điện tử 179
- Hà Nội: Số 80 đường Louis 11, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Quản lý, cập nhật danh mục khách hàng, trả lời, tư vấn và chốt đơn bán lẻ
Chăm sóc khách hàng, báo đơn hàng, cập nhật đơn hàng báo khách kịp thời
Quản lý và tổng hợp công nợ khách hàng
Lập báo cáo bán hàng cuối ngày
Soạn thảo và quản lý các hợp đồng, văn bản liên quan đến bán hàng.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, tin học kinh tếTốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc theo nhóm
Độ tuổi từ 22-30 tuổi
Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 9-12 triệu/ tháng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Lương/thưởng định kỳ + KPI
Tổng thu nhập năm đảm bảo: 13 tháng lương full
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần điện tử 179
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
