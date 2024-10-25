Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần điện tử 179 làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần điện tử 179
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần điện tử 179

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80 đường Louis 11, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý, cập nhật danh mục khách hàng, trả lời, tư vấn và chốt đơn bán lẻ Chăm sóc khách hàng, báo đơn hàng, cập nhật đơn hàng báo khách kịp thời Quản lý và tổng hợp công nợ khách hàng Lập báo cáo bán hàng cuối ngày Soạn thảo và quản lý các hợp đồng, văn bản liên quan đến bán hàng. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi của công ty. Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của quản lý.
Quản lý, cập nhật danh mục khách hàng, trả lời, tư vấn và chốt đơn bán lẻ
Chăm sóc khách hàng, báo đơn hàng, cập nhật đơn hàng báo khách kịp thời
Quản lý và tổng hợp công nợ khách hàng
Lập báo cáo bán hàng cuối ngày
Soạn thảo và quản lý các hợp đồng, văn bản liên quan đến bán hàng.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, tin học kinh tếTốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc liên quan. Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí tương đương. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc theo nhóm Độ tuổi từ 22-30 tuổi
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, tin học kinh tếTốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc theo nhóm
Độ tuổi từ 22-30 tuổi

Tại Công ty cổ phần điện tử 179 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9-12 triệu/ tháng Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp. Lương/thưởng định kỳ + KPI Tổng thu nhập năm đảm bảo: 13 tháng lương full
Thu nhập 9-12 triệu/ tháng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Lương/thưởng định kỳ + KPI
Tổng thu nhập năm đảm bảo: 13 tháng lương full

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần điện tử 179

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần điện tử 179

Công ty cổ phần điện tử 179

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 82 Tây Trà - P.Trần Phú - Q. Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

