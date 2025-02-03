Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo quy trình sản phẩm, sử dụng hệ thống Affiliate
Tham gia vào việc lập kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu duy trì đội ngũ Publisher ( Sale , Manager )
Xây dựng giáo trình, bài viết hướng dẫn chi tiết, giới thiệu các dự án mới / cũ
Tham gia nghiên cứu, phát triển và nâng cấp giao diện tài liệu trên CRM
Phân tích đối thủ cùng ngành để xây dựng bộ tài liệu đào tạo cần thiết
Tiến hành rà soát, thử nghiệm, kiểm tra đánh giá Producitivy Publisher
Vận hành các sản phẩm có trên hệ thống Affiliate FiinMoney
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng thuyết trình tốt
Có hiểu biết về ngành tài chính tín dụng là một lợi thế
Sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ phát triển bài giảng
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc tốt
Tư duy mở về việc giao tiếp cùng cấp trên/ đồng nghiệp ngoài giờ làm việc
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có kỷ luật.
Có khả năng làm việc độc lập
Chịu được áp lực công việc và môi trường của một công ty Startup
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.
Miễn phí gửi xe, Hỗ trợ thiết bị làm việc
Ký hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc
