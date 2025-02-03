Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo quy trình sản phẩm, sử dụng hệ thống Affiliate

Tham gia vào việc lập kế hoạch xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu duy trì đội ngũ Publisher ( Sale , Manager )

Xây dựng giáo trình, bài viết hướng dẫn chi tiết, giới thiệu các dự án mới / cũ

Tham gia nghiên cứu, phát triển và nâng cấp giao diện tài liệu trên CRM

Phân tích đối thủ cùng ngành để xây dựng bộ tài liệu đào tạo cần thiết

Tiến hành rà soát, thử nghiệm, kiểm tra đánh giá Producitivy Publisher

Vận hành các sản phẩm có trên hệ thống Affiliate FiinMoney

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các ngành nghề liên quan

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các ngành nghề liên quan

Kỹ năng thuyết trình tốt

Có hiểu biết về ngành tài chính tín dụng là một lợi thế

Sử dụng thành thạo một số phần mềm hỗ trợ phát triển bài giảng

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công việc tốt

Tư duy mở về việc giao tiếp cùng cấp trên/ đồng nghiệp ngoài giờ làm việc

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có kỷ luật.

Có khả năng làm việc độc lập

Chịu được áp lực công việc và môi trường của một công ty Startup

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H Thì Được Hưởng Những Gì

LCB : Từ 8-9tr + Bonus thưởng ( tổng thu nhập từ 10 tr→ không giới hạn)

Đào tạo bài bản, chuyên sâu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.

Miễn phí gửi xe, Hỗ trợ thiết bị làm việc

Ký hợp đồng chính thức sau 2 tháng thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HPRO24H

