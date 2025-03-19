Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S.HOME SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S.HOME SOLUTION
- Hà Nội: Tầng 3, Lô 5, Khu A, TTTM TSQ Vũ Trọng Khánh, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1. Xây dựng tài liệu đào tạo:
• Biên soạn, cập nhật tài liệu huấn luyện kiến thức sản phẩm dành cho nhân viên.
• Xây dựng tài liệu đào tạo cho hệ thống e-learning nhằm tối ưu hóa việc tự học của nhân viên.
2. Tổ chức đào tạo:
• Xây dựng chương trình đào tạo hội nhập và trực tiếp hướng dẫn nhân viên mới về văn hóa doanh nghiệp, quy trình làm việc và kiến thức sản phẩm.
• Làm việc với đối tác & hãng:
• Phối hợp với các nhãn hàng để tổ chức các khóa đào tạo từ hãng cho đội ngũ nhân viên.
• Đảm bảo nội dung đào tạo từ hãng phù hợp và hỗ trợ tốt cho hoạt động bán hàng của công ty.
3. Báo cáo & cải tiến:
• Đánh giá hiệu quả đào tạo, đề xuất các phương pháp cải tiến giúp nâng cao chất lượng huấn luyện.
• Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng đào tạo.
*Thời gian làm việc:
- Từ 8g - 17g30 hàng ngày
- Nghỉ 2 Thứ 7 trong tháng + tất cả các ngày chủ nhật
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S.HOME SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S.HOME SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
