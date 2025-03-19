Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI S.HOME SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

1. Xây dựng tài liệu đào tạo:

• Biên soạn, cập nhật tài liệu huấn luyện kiến thức sản phẩm dành cho nhân viên.

• Xây dựng tài liệu đào tạo cho hệ thống e-learning nhằm tối ưu hóa việc tự học của nhân viên.

2. Tổ chức đào tạo:

• Xây dựng chương trình đào tạo hội nhập và trực tiếp hướng dẫn nhân viên mới về văn hóa doanh nghiệp, quy trình làm việc và kiến thức sản phẩm.

• Làm việc với đối tác & hãng:

• Phối hợp với các nhãn hàng để tổ chức các khóa đào tạo từ hãng cho đội ngũ nhân viên.

• Đảm bảo nội dung đào tạo từ hãng phù hợp và hỗ trợ tốt cho hoạt động bán hàng của công ty.

3. Báo cáo & cải tiến:

• Đánh giá hiệu quả đào tạo, đề xuất các phương pháp cải tiến giúp nâng cao chất lượng huấn luyện.

• Báo cáo công việc trực tiếp cho Trưởng phòng đào tạo.

*Thời gian làm việc:

- Từ 8g - 17g30 hàng ngày

- Nghỉ 2 Thứ 7 trong tháng + tất cả các ngày chủ nhật