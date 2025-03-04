Tuyển Chuyên viên đào tạo Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Quận 1 Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào việc đóng góp và xây dựng nguồn tài liệu đào tạo phù hợp các kênh offline/online

- Tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo offline/online

- Xây dựng mẫu và tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo và sau đào tạo

- Phối hợp khối cửa hàng tổ chức đào tạo và thi đánh giá năng lực chuyên môn trước khi bổ nhiệm cấp bậc mới tại khối

cửa hàng

- Tổ chức thi sát hạch tay nghề định kỳ các cấp bậc khối cửa hàng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn trong vận hành cửa hàng

- Thường xuyên di chuyển các cửa hàng để kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo và tìm hiểu nhu cầu thực tế vận hành

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển văn hóa khối vận hành

- Hỗ trợ các công việc chung liên quan phòng Đào tạo

- Giao tiếp tốt

Tại Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ

- Cấp laptop và CCDC làm việc

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty

- Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảm giá nội bộ

- Team building, Year End Party hằng năm

- Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty

- Cơ hội thăng tiến trong công việc

