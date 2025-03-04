Tuyển Chuyên viên đào tạo Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, ĐaKao, Quận 1 Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào việc đóng góp và xây dựng nguồn tài liệu đào tạo phù hợp các kênh offline/online
- Tổ chức và triển khai các chương trình đào tạo offline/online
- Xây dựng mẫu và tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo và sau đào tạo
- Phối hợp khối cửa hàng tổ chức đào tạo và thi đánh giá năng lực chuyên môn trước khi bổ nhiệm cấp bậc mới tại khối
cửa hàng
- Tổ chức thi sát hạch tay nghề định kỳ các cấp bậc khối cửa hàng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn trong vận hành cửa hàng
- Thường xuyên di chuyển các cửa hàng để kiểm tra và đánh giá chất lượng đào tạo và tìm hiểu nhu cầu thực tế vận hành
- Hỗ trợ xây dựng và phát triển văn hóa khối vận hành
- Hỗ trợ các công việc chung liên quan phòng Đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt

Tại Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ
- Cấp laptop và CCDC làm việc
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty
- Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảm giá nội bộ
- Team building, Year End Party hằng năm
- Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty
- Cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)

Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20 - 20B Trần Cao Vân, Phường Đa Kao , Quận 1 , Hồ Chí Minh , Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

