Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham gia xây dựng chiến lược, đề xuất các sản phẩm đầu tư BĐS. Tìm kiếm cơ hội đầu tư, danh mục dự án đầu tư đúng chủ trương và ngành nghề kinh doanh của công ty. Tổng hợp thông tin dự án từ địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng nơi có dự án đầu tư.

- Quan hệ đối ngoại, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt đối với việc thuyết phục sự đồng thuận về các thông số chỉ tiêu quy hoạch theo định hướng của Chủ tịch HĐQT.

- Chủ trì tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn và đối tác trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư dự án như đơn vị tư vấn ý tưởng quy hoạch, tư vấn chiến lược triển khai dự án.

- Lập báo cáo trình ban Lãnh đạo công ty xem xét, phê duyệt phương án triển khai đầu tư dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư từ khi được lựa chọn là Chủ đầu tư dự án đến khi hoàn thành cấp phép xây dựng.

- Tổ chức thực hiện, phối hợp với cơ quan nhà nước thực hiện các công tác bồi thường GPMB chuẩn bị cho công tác thực hiện dự án.

- Sắp xếp, phân công, điều phối công việc cho nhân viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả.

- Tìm kiếm, đề xuất, thẩm tra, tham gia vào quá trình đánh giá kỹ thuật, chuyên môn và lựa chọn các nhà thầu phục vụ giai đoạn đầu tư như: Khải sát địa chất, khảo sát trắc đạc địa hình, lập nhiệm vụ quy hoạch, ý tưởng kiến trúc cảnh quan. Điều phối công việc của các đơn vị tư vấn thiết kế...v...v.…