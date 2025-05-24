Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty cổ phần BE GROUP
- Hà Nội: CT2, Parkview urban area, No. 3 Vu Pham Ham,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và cập nhật tài liệu đào tạo bao gồm: sổ tay đối tác, tài liệu đào tạo trực tiếp/trực tuyến/tái đào tạo, bài kiểm tra và video hướng dẫn...
Thường xuyên cập nhật các phản hồi của khách hàng để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp với kỳ vọng của khách hàng và mục tiêu vận hành.
Tham gia vào các nhóm cồng đồng của Maid để thiết kế các công cụ và mẹo giúp Maid nâng cao nghiệp vụ/kỹ năng.
2. Triển khai và thực hiện đào tạo
Tổ chức các buổi đào tạo (lý thuyết và thực hành) cho Maid mới và hiện tại.
Phối hợp sản xuất video hướng dẫn kỹ thuật dọn dẹp và củng cố các tiêu chuẩn chất lượng.
3. Kiểm soát chất lượng và giám sát hiệu suất
Đánh giá hiệu suất của Maid thông qua kiểm tra thực tế và phản hồi từ khách hàng.
Phối hợp với QC để xác định các vấn đề phổ biến và triển khai chương trình tái đào tạo.
Đảm bảo Maid tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong đào tạo, đào tạo nhà hàng khách sạn, dọn dẹp hoặc ngành dịch vụ liên quan.
Khả năng trình bày, điều phối và tổ chức đào tạo tốt.
Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt để hướng dẫn Maid.
Kiến thức về dịch vụ khách hàng, nhà hàng khách sạn...là 1 lợi thế.
Thành thạo Canva, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Tại Công ty cổ phần BE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc:
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Quyền lợi:
Thời gian làm việc linh hoạt
15 ngày phép năm
Lương tháng 13 và Performance bonus
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe healthcare
Review lương định kỳ hàng năm
Internal engagement activities: Teambuilding, Company trip, monthly Happy Hour
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BE GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
