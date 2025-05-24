Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần BE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CT2, Parkview urban area, No. 3 Vu Pham Ham,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và cập nhật tài liệu đào tạo bao gồm: sổ tay đối tác, tài liệu đào tạo trực tiếp/trực tuyến/tái đào tạo, bài kiểm tra và video hướng dẫn...

Thường xuyên cập nhật các phản hồi của khách hàng để điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp với kỳ vọng của khách hàng và mục tiêu vận hành.

Tham gia vào các nhóm cồng đồng của Maid để thiết kế các công cụ và mẹo giúp Maid nâng cao nghiệp vụ/kỹ năng.

2. Triển khai và thực hiện đào tạo

Tổ chức các buổi đào tạo (lý thuyết và thực hành) cho Maid mới và hiện tại.

Phối hợp sản xuất video hướng dẫn kỹ thuật dọn dẹp và củng cố các tiêu chuẩn chất lượng.

3. Kiểm soát chất lượng và giám sát hiệu suất

Đánh giá hiệu suất của Maid thông qua kiểm tra thực tế và phản hồi từ khách hàng.

Phối hợp với QC để xác định các vấn đề phổ biến và triển khai chương trình tái đào tạo.

Đảm bảo Maid tuân thủ quy trình vận hành tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chất lượng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong đào tạo, đào tạo nhà hàng khách sạn, dọn dẹp hoặc ngành dịch vụ liên quan.

Khả năng trình bày, điều phối và tổ chức đào tạo tốt.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt để hướng dẫn Maid.

Kiến thức về dịch vụ khách hàng, nhà hàng khách sạn...là 1 lợi thế.

Thành thạo Canva, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty cổ phần BE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Nơi làm việc:

- Hà Nội: CT2, Parkview urban area, No. 3 Vu Pham Ham, Cau Giay, Hanoi, Cầu Giấy

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Quyền lợi:

Thời gian làm việc linh hoạt

15 ngày phép năm

Lương tháng 13 và Performance bonus

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe healthcare

Review lương định kỳ hàng năm

Internal engagement activities: Teambuilding, Company trip, monthly Happy Hour

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin