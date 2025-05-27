Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

1. Công tác triển khai đào tạo

Đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên mới và nhân viên cũ: Kỹ năng chung (Toolset, skillset, mindset); Kỹ năng giao tiếp, đội nhóm, tư duy tích cực, quản trị sự thay đổi, kỹ năng trình bày, ...

Phụ trách đào tạo Hội nhập văn hóa cho nhân sự mới

Hướng dẫn sử dụng và thao tác các công cụ hỗ trợ công việc

Trực tiếp giảng dạy các chương trình huấn luyện nâng cao năng lực cho nhân viên cũ

Học hỏi; phát triển năng lực triển khai đào tạo (Với các khoá học chưa trực tiếp giảng dạy: Dự thính → Gửi bài thu hoạch → Giảng thử nội dung mới)

2. Vận hành đào tạo

Xây dựng tài liệu đào tạo

Khảo sát và tổng hợp nhu cầu trước đào tạo

Logistic trước khi mở lớp đào tạo (Danh sách, phòng huấn luyện, công cụ dụng cụ,...)

Theo dõi và nhắc nhở học viên trong buổi đào tạo

Thực hiện các báo cáo liên quan tới việc đào tạo (trước, trong và sau lớp học)

Tổ chức thực hiện và giám sát luyện tập sau đào tạo

3. Hỗ trợ công việc đào tạo và công việc khác

Tham gia hỗ trợ các chương trình đào tạo lãnh đạo

Chủ động hỗ trợ các thành viên trong team hoàn thành công việc theo phân công

Tổ chức các hoạt động hoạt náo, gắn kết outdoor, ngoại khoá

MC, dẫn dắt các chương trình của công ty, phòng ban

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 1-3 năm tại vị trí tương đương

Có kinh nghiệm đứng lớp các nội dung: kỹ năng mềm; đào tạo cho nhân sự mới,...

Thành thạo Excel cơ bản, Powerpoint, Word, Canva cơ bản

Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt dễ hiểu, giọng nói to rõ ràng - truyền cảm, không nói ngọng - giọng địa phương

Khả năng làm việc nhóm & làm việc độc lập tốt

Chi tiết, cẩn thận, trách nhiệm, tận tâm, cam kết

Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác, đi tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh thị trường theo năng lực (15.000.000 - 20.000.000);

Phụ cấp ăn trưa; chế độ ăn giữa giờ - pantry;

Xét tăng lương hàng năm;

Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

Chế độ du lịch hàng năm;

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

Cơ hội thăng tiến cao;

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;

Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

