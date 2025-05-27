Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Công tác triển khai đào tạo
Đào tạo về nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên mới và nhân viên cũ: Kỹ năng chung (Toolset, skillset, mindset); Kỹ năng giao tiếp, đội nhóm, tư duy tích cực, quản trị sự thay đổi, kỹ năng trình bày, ...
Phụ trách đào tạo Hội nhập văn hóa cho nhân sự mới
Hướng dẫn sử dụng và thao tác các công cụ hỗ trợ công việc
Trực tiếp giảng dạy các chương trình huấn luyện nâng cao năng lực cho nhân viên cũ
Học hỏi; phát triển năng lực triển khai đào tạo (Với các khoá học chưa trực tiếp giảng dạy: Dự thính → Gửi bài thu hoạch → Giảng thử nội dung mới)
2. Vận hành đào tạo
Xây dựng tài liệu đào tạo
Khảo sát và tổng hợp nhu cầu trước đào tạo
Logistic trước khi mở lớp đào tạo (Danh sách, phòng huấn luyện, công cụ dụng cụ,...)
Theo dõi và nhắc nhở học viên trong buổi đào tạo
Thực hiện các báo cáo liên quan tới việc đào tạo (trước, trong và sau lớp học)
Tổ chức thực hiện và giám sát luyện tập sau đào tạo
3. Hỗ trợ công việc đào tạo và công việc khác
Tham gia hỗ trợ các chương trình đào tạo lãnh đạo
Chủ động hỗ trợ các thành viên trong team hoàn thành công việc theo phân công
Tổ chức các hoạt động hoạt náo, gắn kết outdoor, ngoại khoá
MC, dẫn dắt các chương trình của công ty, phòng ban

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 1-3 năm tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm đứng lớp các nội dung: kỹ năng mềm; đào tạo cho nhân sự mới,...
Thành thạo Excel cơ bản, Powerpoint, Word, Canva cơ bản
Kỹ năng trình bày tốt, diễn đạt dễ hiểu, giọng nói to rõ ràng - truyền cảm, không nói ngọng - giọng địa phương
Khả năng làm việc nhóm & làm việc độc lập tốt
Chi tiết, cẩn thận, trách nhiệm, tận tâm, cam kết
Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác, đi tỉnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh thị trường theo năng lực (15.000.000 - 20.000.000);
Phụ cấp ăn trưa; chế độ ăn giữa giờ - pantry;
Xét tăng lương hàng năm;
Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
Chế độ du lịch hàng năm;
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
Cơ hội thăng tiến cao;
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 610 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

