Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 - 84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

MÔ TẢ CHUNG:

Đào tạo về kiến thức vận hành cửa hàng, kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng, Setup cửa hàng của Công ty và Đối tác.

MÔ TẢ CHI TIẾT:

Sắp xếp lịch và trực tiếp đào tạo cho đội ngũ chuỗi quán.

Tham gia đóng góp xây dựng và thiết kế các chương trình đào tạo

Tham gia đóng góp xây dựng hướng dẫn sử dụng và Quy trình đào tạo E-Learning

Lên lịch QC và QC các cửa hàng trong chuỗi quán.

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc lưu trữ, dịch, chỉnh sửa tài liệu đào tạo.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành F&B trong đó có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, setup chuỗi.

Ưu tiên các ứng viên Quản lý/Giám sát Cửa hàng kinh nghiệm setup cửa hàng mới làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, có khả năng đi công tác tỉnh.

Nắm được các kiến thức về ngành F&B; về chăm sóc khách hàng

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề.

Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến lên các vị trí cao trong Tập Đoàn.

Đóng BHXH đầy đủ, quà lễ Tết, sinh nhật...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin