Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Trung Nguyên Franchising làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
- Hà Nội: 82
- 84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
MÔ TẢ CHUNG:
Đào tạo về kiến thức vận hành cửa hàng, kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ hệ thống cửa hàng, Setup cửa hàng của Công ty và Đối tác.
MÔ TẢ CHI TIẾT:
Sắp xếp lịch và trực tiếp đào tạo cho đội ngũ chuỗi quán.
Tham gia đóng góp xây dựng và thiết kế các chương trình đào tạo
Tham gia đóng góp xây dựng hướng dẫn sử dụng và Quy trình đào tạo E-Learning
Lên lịch QC và QC các cửa hàng trong chuỗi quán.
Tham gia đóng góp ý kiến trong việc lưu trữ, dịch, chỉnh sửa tài liệu đào tạo.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành F&B trong đó có 1 -2 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo, setup chuỗi.
Ưu tiên các ứng viên Quản lý/Giám sát Cửa hàng kinh nghiệm setup cửa hàng mới làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, có khả năng đi công tác tỉnh.
Nắm được các kiến thức về ngành F&B; về chăm sóc khách hàng
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề.
Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến lên các vị trí cao trong Tập Đoàn.
Đóng BHXH đầy đủ, quà lễ Tết, sinh nhật...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Trung Nguyên Franchising
