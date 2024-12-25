Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà liên kế LK3 - 1 đường N1 - 2, Khu nhà ở Saigon Mystery Villas, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện công việc đấu thầu và các ngành liên quan khác,...

• Lập hồ sơ dự thầu,....

• Phân tích hồ sơ mời thầu để lên Phương án. Hoàn thiện hồ sơ thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

• Triển khai thực hiện đấu thầu cho các gói thầu theo sự phân công, đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng nhà thầu.

• Thực hiện công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng.

• Quản lý và chăm sóc khách hàng trong khu vực phụ trách.

• Phát triển và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp

• Kiểm soát tình hình thực hiện gói thầu, đưa ra cảnh báo kịp thời đảm bảo tiến độ, chất lượng và không phát sinh những chi phí không hợp lý trong quá trình thực hiện.

• Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

• Chấp hành tốt nội quy lao động của Công ty và nơi làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật hoặc kinh tế xây dựng, chuyên ngành khác có liên quan;

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu

- Có trách nhiệm, bám sát việc triển khai và đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn;

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc chủ động, lập kế hoạch tốt;

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán;

- Có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...

Lương cạnh tranh.

Tính phụ cấp công trường đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin