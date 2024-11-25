Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện xuyên suốt toàn bộ công việc các gói thầu được triển khai;

Thực hiện các hồ sơ năng lực, hồ sơ kỹ thuật của các gói thầu để triển khai;

Có trách nhiệm kiểm tra tất cả hồ sơ năng lực, hồ sơ kỹ thuật trước khi thực hiện nộp hồ sơ dự thầu;

Thực hiện các bill chào thầu đối với các sản phẩm thương mại, lên khối lượng và giá các sản phẩm giá nhân công,...;

Thực hiện các thủ tục đặt hàng, kiểm tra quy cách sản phẩm, tiến độ giao hàng đến Điện lực trong trường hợp trúng thầu;

Theo dõi và Thực hiện các công việc với Điện lực trong trường hợp trúng thầu: Thương thảo (được ủy quyền), giao hàng, thanh toán,...;

Thực hiện nộp thầu, làm rõ HSDT trên trang web muasamcong

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp, có kinh nghiệm tham gia thực hiện hồ sơ thầu

Có đam mê với mảng kinh doanh - đấu thầu

Siêng năng, chịu khó, chịu được áp lực công việc

Sẵn sàng tăng ca, công tác khi có yêu cầu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia và hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động

Tham gia các hoạt động thường niên của công ty

Lương, thưởng tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN INNOVATION TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin