Tuyển Chuyên viên đấu thầu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Bóc tách, kiểm tra khối lượng hệ thống MEP.
- Theo dõi, lập hồ sơ thanh, quyết toán.
- Kiểm soát khối lượng vật thư thi công và thanh quyết toán.
- Báo cáo sản lượng và dự trù ngân sách định kỳ.
- Theo dõi, tổng hợp hồ sơ các hạng mục phát sinh các đợt
- Theo dõi thu tiền các hợp đồng
- Kiểm soát khối lượng thanh toán cho thầu phụ
- Tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ dự án có hệ thống, khoa học
- Chủ động phối hợp và hỗ trợ các bộ phận chuyên môn khác QA/QC để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.
- Có khả năng làm việc độc lập với các đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển Nam/Nữ, Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm 3 năm trở lên
Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang
