Tuyển Chuyên viên đấu thầu Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Bóc tách, kiểm tra khối lượng hệ thống MEP.

- Theo dõi, lập hồ sơ thanh, quyết toán.

- Kiểm soát khối lượng vật thư thi công và thanh quyết toán.

- Báo cáo sản lượng và dự trù ngân sách định kỳ.

- Theo dõi, tổng hợp hồ sơ các hạng mục phát sinh các đợt

- Theo dõi thu tiền các hợp đồng

- Kiểm soát khối lượng thanh toán cho thầu phụ

- Tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ dự án có hệ thống, khoa học

- Chủ động phối hợp và hỗ trợ các bộ phận chuyên môn khác QA/QC để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

- Có khả năng làm việc độc lập với các đối tác để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý