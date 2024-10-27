Tuyển Chuyên Viên HSE thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hải Phòng - Bắc Giang ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng giai đoạn của dự án. Xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn lao động, sức khỏe và môi trường trong quá trình thi công. Tổ chức huấn luyện an toàn cho công nhân và nhân viên, đảm bảo mọi người đều nắm rõ các quy tắc và cách xử lý các tình huống khẩn cấp. Kiểm tra và giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định an toàn. Kiểm tra các thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, máy móc để đảm bảo tất cả đều trong tình trạng an toàn và đúng tiêu chuẩn. Ghi nhận và báo cáo chi tiết các sự cố an toàn, từ đó rút kinh nghiệm và cải tiến các biện pháp phòng ngừa. Phát hiện và xử lý các vi phạm an toàn, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và tuân thủ quy định. Lưu trữ, quản lý các hồ sơ về huấn luyện an toàn, báo cáo sự cố, biên bản kiểm tra... để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá định kỳ. Đảm bảo hồ sơ luôn đầy đủ và sẵn sàng cung cấp cho các đoàn kiểm tra, cho các bên liên quan.

Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng giai đoạn của dự án.

Xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn lao động, sức khỏe và môi trường trong quá trình thi công.

Tổ chức huấn luyện an toàn cho công nhân và nhân viên, đảm bảo mọi người đều nắm rõ các quy tắc và cách xử lý các tình huống khẩn cấp.

Kiểm tra và giám sát các hoạt động thi công để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định an toàn.

Kiểm tra các thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ, máy móc để đảm bảo tất cả đều trong tình trạng an toàn và đúng tiêu chuẩn.

Ghi nhận và báo cáo chi tiết các sự cố an toàn, từ đó rút kinh nghiệm và cải tiến các biện pháp phòng ngừa.

Phát hiện và xử lý các vi phạm an toàn, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và tuân thủ quy định.

Lưu trữ, quản lý các hồ sơ về huấn luyện an toàn, báo cáo sự cố, biên bản kiểm tra... để phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Đảm bảo hồ sơ luôn đầy đủ và sẵn sàng cung cấp cho các đoàn kiểm tra, cho các bên liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên các chuyên ngành về an toàn lao động, quản lý an toàn, kỹ thuật hoặc một số ngành học liên quan khác.

- Ưu tiên ứng viên có 3 năm kinh nghiệm về giám sát an toàn dự án trở lên

năm kinh nghiệm

- Nắm rõ những quy định về tiêu chuẩn tại Việt Nam và quốc tế, hiểu biết về những rủi ro trong an toàn lao động tại doanh nghiệp để đề ra các phương án điều chỉnh phù hợp.

- Có khả năng tư duy và quan sát các hoạt động trong quá trình xây dựng.

- Kỹ năng giải quyết và khả năng phát hiện những sự cố trong xây dựng.

- Thành thạo kỹ năng tin học

- Đảm bảo sức khỏe và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 15M-20M (thỏa thuận trao đổi trong buổi PV).

-

15M-20M

- Được đề xuất tăng lương theo năng lực của bản thân.

- Trợ cấp ăn trưa, gửi xe..

- Hỗ trợ 100% ăn uống đi lại trong trường hợp đi công tác tại dự án.

- BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định Công ty và luật Bảo hiểm quy định

- Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, lương thưởng tháng 13, quà sinh nhật, du lịch hàng năm, party cuối năm, team building... và đầy đủ các chế độ phúc lợi khác theo nội quy Công ty.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin