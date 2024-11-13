Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề TT04 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

-Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp; (70%)

- Hạch toán thu -chi nội bộ tổng hợp lên phần mềm, làm dự toán dự án.

- Soát hồ sơ chứng từ, in sổ sách, báo cáo.

- Xuất hóa đơn, nhập liệu hóa đơn đầu ra, đầu vào

- Kê khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nộp thuế.

- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các cơ quan chức năng .

- Tuyển dụng và truyền thông văn hóa tuyển dụng nội bộ của công ty, C&B. (30%)

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính của công ty với khách hàng, đối tác.

- Tổ chức các hoạt động nội bộ cùng với team.

-Thực hiện các chỉ đạo liên quan tới nghiệp vụ của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán, có chuyên môn, đào tạo về các khoá Hành chính nhân sự là một ưu tiên

- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Internet và các thiết bị văn phòng

- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

- Biết phân tích, tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo giá thành

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, xây dựng

- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, hoà đồng, tích cực . Có định hướng rõ ràng, có nguyện vọng làm việc lâu dài. Có thái độ tốt với công việc.

Tại Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cơ hội thăng tiến trong công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được làm việc trong môi trường xây dựng và thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior

