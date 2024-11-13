Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề TT04 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

-Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp; (70%)
- Hạch toán thu -chi nội bộ tổng hợp lên phần mềm, làm dự toán dự án.
- Soát hồ sơ chứng từ, in sổ sách, báo cáo.
- Xuất hóa đơn, nhập liệu hóa đơn đầu ra, đầu vào
- Kê khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính, nộp thuế.
- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các cơ quan chức năng .
- Tuyển dụng và truyền thông văn hóa tuyển dụng nội bộ của công ty, C&B. (30%)
- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính của công ty với khách hàng, đối tác.
- Tổ chức các hoạt động nội bộ cùng với team.
-Thực hiện các chỉ đạo liên quan tới nghiệp vụ của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán- Kiểm toán, có chuyên môn, đào tạo về các khoá Hành chính nhân sự là một ưu tiên
- Sử dụng thành thạo Word, Excel, Internet và các thiết bị văn phòng
- Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa
- Biết phân tích, tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo giá thành
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, xây dựng
- Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, hoà đồng, tích cực . Có định hướng rõ ràng, có nguyện vọng làm việc lâu dài. Có thái độ tốt với công việc.

Tại Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cơ hội thăng tiến trong công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được làm việc trong môi trường xây dựng và thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior

Công Ty TNHH Xây dựng và Nội Thất F5 Interior

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền Kề 04 - 536 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

