Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 39 Sunrise A, The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Kiểm tra, hạch toán và theo dõi tình hình doanh thu – chi phí kinh doanh của Công ty
Kiểm soát, đối soát COD tiền hàng của Công ty; Hạch toán dòng tiền phát sinh hàng ngày; Kiểm soát hàng tồn kho: Theo dõi nhập xuất tồn kho, kiểm kê hàng hóa tồn kho định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo. Xuất hóa đơn đầu ra, tổng hợp hóa đơn đầu vào, chứng từ chi phí của sàn TMĐT và các chi phí khác; Kiểm tra hồ sơ chứng từ của các khoản mục chi phí phát sinh, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ với quy định. Yêu cầu các phòng ban khác bổ sung hồ sơ chứng từ khi phát hiện không đầy đủ hoặc chưa hợp lý, hợp lệ. Hạch toán doanh thu, chi phí chi tiết theo yêu cầu quản lý của Công ty; Xử lý các công việc phát sinh khác của trưởng phòng hay cấp trên giao.
Kiểm soát, đối soát COD tiền hàng của Công ty;
Hạch toán dòng tiền phát sinh hàng ngày;
Kiểm soát hàng tồn kho: Theo dõi nhập xuất tồn kho, kiểm kê hàng hóa tồn kho định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu từ ban lãnh đạo.
Xuất hóa đơn đầu ra, tổng hợp hóa đơn đầu vào, chứng từ chi phí của sàn TMĐT và các chi phí khác;
Kiểm tra hồ sơ chứng từ của các khoản mục chi phí phát sinh, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ với quy định. Yêu cầu các phòng ban khác bổ sung hồ sơ chứng từ khi phát hiện không đầy đủ hoặc chưa hợp lý, hợp lệ.
Hạch toán doanh thu, chi phí chi tiết theo yêu cầu quản lý của Công ty;
Xử lý các công việc phát sinh khác của trưởng phòng hay cấp trên giao.
2. Báo cáo.
Hỗ trợ kế toán trưởng tổng hợp các số liệu báo cáo khi cần thiết; Hỗ trợ kế toán trưởng lấy số liệu và kiểm tra tờ khai thuế theo định kỳ Báo cáo công việc cho trưởng phòng và khi có yêu cầu.
Hỗ trợ kế toán trưởng tổng hợp các số liệu báo cáo khi cần thiết;
Hỗ trợ kế toán trưởng lấy số liệu và kiểm tra tờ khai thuế theo định kỳ
Báo cáo công việc cho trưởng phòng và khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính. Có kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ FMCG cả online và offline. Đã từng làm việc với mảng sàn TMĐT là một lợi thế. Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có kinh nghiệm sử dụng hoặc triển khai phần mềm kế toán Misa or Fast, phần mềm bán hàng Nhanh. Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, làm việc nhóm, làm việc và hỗ trợ với các phòng ban.
Tốt nghiệp Đại học trở lên từ các chuyên ngành Kế toán- Tài chính.
Có kinh nghiệm từ 03 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ FMCG cả online và offline. Đã từng làm việc với mảng sàn TMĐT là một lợi thế.
Nắm vững các nghiệp vụ về kế toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có kinh nghiệm sử dụng hoặc triển khai phần mềm kế toán Misa or Fast, phần mềm bán hàng Nhanh.
Kỹ năng giải quyết các vấn đề phát sinh, làm việc nhóm, làm việc và hỗ trợ với các phòng ban.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10tr - 15tr (deal theo năng lực). Trợ cấp ăn trưa và xăng xe. Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, bài bản. Được đào tạo và năng cấp kỹ năng thường xuyên. Được cung cấp máy tính cá nhân phục vụ làm việc Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản. Tham gian đầy đủ các phúc lợi của Nhà nước và Công ty.
Mức lương: từ 10tr - 15tr (deal theo năng lực).
Trợ cấp ăn trưa và xăng xe.
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, bài bản.
Được đào tạo và năng cấp kỹ năng thường xuyên.
Được cung cấp máy tính cá nhân phục vụ làm việc
Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.
Tham gian đầy đủ các phúc lợi của Nhà nước và Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 39NV4A, KĐT The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

