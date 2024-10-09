Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
- Hà Nội: Số A12 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Kiểm tra, kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong của Công ty
Đối chiếu số liệu tài khoản tổng hợp và chi tiết
Kết hợp kế toán kho, tập hợp tính giá thành sản phẩm sản xuất giản đơn
Lập báo cáo tài chính định kỳ
Thực hiện các công việc khác được giao
Kiểm tra, kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong của Công ty
Đối chiếu số liệu tài khoản tổng hợp và chi tiết
Kết hợp kế toán kho, tập hợp tính giá thành sản phẩm sản xuất giản đơn
Lập báo cáo tài chính định kỳ
Thực hiện các công việc khác được giao
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,...
Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp
Thành thạo tin học văn phòng và 1 phần mềm kế toán bất kì
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp
Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 10 - 13 triệu
Được cung cấp thiết bị máy móc phục vụ công việc
Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc
Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI