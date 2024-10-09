Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số A12 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong của Công ty Đối chiếu số liệu tài khoản tổng hợp và chi tiết Kết hợp kế toán kho, tập hợp tính giá thành sản phẩm sản xuất giản đơn Lập báo cáo tài chính định kỳ Thực hiện các công việc khác được giao

Kiểm tra, kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong của Công ty

Đối chiếu số liệu tài khoản tổng hợp và chi tiết

Kết hợp kế toán kho, tập hợp tính giá thành sản phẩm sản xuất giản đơn

Lập báo cáo tài chính định kỳ

Thực hiện các công việc khác được giao

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,... Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp Thành thạo tin học văn phòng và 1 phần mềm kế toán bất kì Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp

Giới tính: Nam/Nữ

Trình độ: tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,...

Kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp

Thành thạo tin học văn phòng và 1 phần mềm kế toán bất kì

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp

Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 10 - 13 triệu Được cung cấp thiết bị máy móc phục vụ công việc Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.

Mức lương: từ 10 - 13 triệu

Được cung cấp thiết bị máy móc phục vụ công việc

Được đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc

Được hưởng chính sách phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin