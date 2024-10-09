Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Senco Building S5

- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra chứng từ kèm theo các phiếu hạch toán để đảm bảo hạch toán đúng, đủ, đúng thời điểm, đúng theo quy chế của công ty đã ban hành Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp Rà soát, kiểm tra số dư các tài khoản cuối kỳ Thực hiện các bút toán kết chuyển Doanh thu, chi phí, chạy giá vốn cuối kỳ Kiểm tra các tờ khai thuế, dữ liệu báo cáo thuế từ kế toán thuế Kiểm tra quản lý số lượng tồn kho Kiện toàn bộ máy kế toán lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định Rà soát sổ sách, lên báo cáo tài chính theo yêu cầu, Ban Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật hiện hành Xây dựng các mẫu biểu báo cáo (khi phát sinh) Phân tích các hệ số, chỉ tiêu tài chính theo yêu cầu Cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu Thực hiện công việc liên quan khác theo sự điều động của cấp Quản lý
Kiểm tra chứng từ kèm theo các phiếu hạch toán để đảm bảo hạch toán đúng, đủ, đúng thời điểm, đúng theo quy chế của công ty đã ban hành
Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp
Rà soát, kiểm tra số dư các tài khoản cuối kỳ
Thực hiện các bút toán kết chuyển Doanh thu, chi phí, chạy giá vốn cuối kỳ
Kiểm tra các tờ khai thuế, dữ liệu báo cáo thuế từ kế toán thuế
Kiểm tra quản lý số lượng tồn kho
Kiện toàn bộ máy kế toán lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Rà soát sổ sách, lên báo cáo tài chính theo yêu cầu, Ban Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
Xây dựng các mẫu biểu báo cáo (khi phát sinh)
Phân tích các hệ số, chỉ tiêu tài chính theo yêu cầu
Cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu
Thực hiện công việc liên quan khác theo sự điều động của cấp Quản lý

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công Có kinh nghiệm từ 3 năm với vị trí kế toán tổng hợp Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định Sử dụng máy vi tính thành thạo (Word, Excel, phần mềm kế toán)
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Có kinh nghiệm từ 3 năm với vị trí kế toán tổng hợp
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định
Sử dụng máy vi tính thành thạo (Word, Excel, phần mềm kế toán)

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...). Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách). Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả. Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty. Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty. Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty. Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.
Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách).
Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả.
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty.
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

