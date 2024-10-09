Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
- Hà Nội: Senco Building S5
- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Kiểm tra chứng từ kèm theo các phiếu hạch toán để đảm bảo hạch toán đúng, đủ, đúng thời điểm, đúng theo quy chế của công ty đã ban hành
Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp
Rà soát, kiểm tra số dư các tài khoản cuối kỳ
Thực hiện các bút toán kết chuyển Doanh thu, chi phí, chạy giá vốn cuối kỳ
Kiểm tra các tờ khai thuế, dữ liệu báo cáo thuế từ kế toán thuế
Kiểm tra quản lý số lượng tồn kho
Kiện toàn bộ máy kế toán lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Rà soát sổ sách, lên báo cáo tài chính theo yêu cầu, Ban Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
Xây dựng các mẫu biểu báo cáo (khi phát sinh)
Phân tích các hệ số, chỉ tiêu tài chính theo yêu cầu
Cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu
Thực hiện công việc liên quan khác theo sự điều động của cấp Quản lý
Kiểm tra chứng từ kèm theo các phiếu hạch toán để đảm bảo hạch toán đúng, đủ, đúng thời điểm, đúng theo quy chế của công ty đã ban hành
Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp
Rà soát, kiểm tra số dư các tài khoản cuối kỳ
Thực hiện các bút toán kết chuyển Doanh thu, chi phí, chạy giá vốn cuối kỳ
Kiểm tra các tờ khai thuế, dữ liệu báo cáo thuế từ kế toán thuế
Kiểm tra quản lý số lượng tồn kho
Kiện toàn bộ máy kế toán lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
Rà soát sổ sách, lên báo cáo tài chính theo yêu cầu, Ban Giám đốc phù hợp với quy định pháp luật hiện hành
Xây dựng các mẫu biểu báo cáo (khi phát sinh)
Phân tích các hệ số, chỉ tiêu tài chính theo yêu cầu
Cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu
Thực hiện công việc liên quan khác theo sự điều động của cấp Quản lý
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Có kinh nghiệm từ 3 năm với vị trí kế toán tổng hợp
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định
Sử dụng máy vi tính thành thạo (Word, Excel, phần mềm kế toán)
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách).
Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả.
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty.
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI