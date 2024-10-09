Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nội bộ:

Thực hiện điều động dòng tiền hàng tháng, quý, năm Thực hiện các lệnh chuyển tiền thanh toán Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm Rà soát nguyên vật liệu và cost món ăn, đồ uống Soát xét hợp đồng đầu vào, đầu ra Kiểm tra bảng lương hàng tháng, hạch toán lương và các khoản trích theo lương Cập nhật, lập quy trình, quy định liên quan tài chính kế toán phổ biển và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do công ty ban hành Theo dõi, giám sát, kiểm tra tất cả các quá trình kế toán vận hành Xác nhận số dư trên các báo cáo công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Cung cấp thông tin, số liệu của kế toán cho Ban Giám đốc chính xác, kịp thời Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào nhà hàng để có phương án điều chỉnh phù hợp Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm Thực hiện các bút toán kết chuyển, chạy giá vốn lên báo cáo P&L Làm những việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Lập những báo cáo khác theo công ty yêu cầu Lưu trữ chứng từ, hợp đồng

Thuế:

Xử lý và rà soát tất cả số liệu kế toán và các báo cáo thuế theo quý, năm Lập kế hoạch ngân sách, doanh thu thuế và các khoản thuế phải nộp Thiết lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước Lập BCTC năm Lưu trữ chứng từ, số sách thuế

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan tài chính, kế toán Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Thành thạo kỹ năng trong các phần mềm kế toán Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng tổng hợp thông tin và báo cáo Thành thạo máy tính, đặc biệt kỹ năng excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 15.000.000 – 18.000.000 ( tùy năng lực và kinh nghiệm ) Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của công ty Đóng BHXH theo quy định của nhà nước. Ăn trưa tại công ty Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên Thời gian làm việc : T2 – T6 : 8h30 – 17h30 / T7 : 8h30-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

