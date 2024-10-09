Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Nội bộ:
Nội bộ:
Thực hiện điều động dòng tiền hàng tháng, quý, năm Thực hiện các lệnh chuyển tiền thanh toán Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm Rà soát nguyên vật liệu và cost món ăn, đồ uống Soát xét hợp đồng đầu vào, đầu ra Kiểm tra bảng lương hàng tháng, hạch toán lương và các khoản trích theo lương Cập nhật, lập quy trình, quy định liên quan tài chính kế toán phổ biển và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do công ty ban hành Theo dõi, giám sát, kiểm tra tất cả các quá trình kế toán vận hành Xác nhận số dư trên các báo cáo công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng Cung cấp thông tin, số liệu của kế toán cho Ban Giám đốc chính xác, kịp thời Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào nhà hàng để có phương án điều chỉnh phù hợp Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm Thực hiện các bút toán kết chuyển, chạy giá vốn lên báo cáo P&L Làm những việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Lập những báo cáo khác theo công ty yêu cầu Lưu trữ chứng từ, hợp đồng
Thực hiện điều động dòng tiền hàng tháng, quý, năm
Thực hiện các lệnh chuyển tiền thanh toán
Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm
Rà soát nguyên vật liệu và cost món ăn, đồ uống
Soát xét hợp đồng đầu vào, đầu ra
Kiểm tra bảng lương hàng tháng, hạch toán lương và các khoản trích theo lương
Cập nhật, lập quy trình, quy định liên quan tài chính kế toán phổ biển và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do công ty ban hành
Theo dõi, giám sát, kiểm tra tất cả các quá trình kế toán vận hành
Xác nhận số dư trên các báo cáo công nợ, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Cung cấp thông tin, số liệu của kế toán cho Ban Giám đốc chính xác, kịp thời
Thường xuyên cập nhật, kiểm tra giá cả của các mặt hàng thu mua vào nhà hàng để có phương án điều chỉnh phù hợp
Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm
Thực hiện các bút toán kết chuyển, chạy giá vốn lên báo cáo P&L
Làm những việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Lập những báo cáo khác theo công ty yêu cầu
Lưu trữ chứng từ, hợp đồng
Thuế:
Thuế:
Xử lý và rà soát tất cả số liệu kế toán và các báo cáo thuế theo quý, năm Lập kế hoạch ngân sách, doanh thu thuế và các khoản thuế phải nộp Thiết lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước Lập BCTC năm Lưu trữ chứng từ, số sách thuế
Xử lý và rà soát tất cả số liệu kế toán và các báo cáo thuế theo quý, năm
Lập kế hoạch ngân sách, doanh thu thuế và các khoản thuế phải nộp
Thiết lập đầy đủ và đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của nhà nước
Lập BCTC năm
Lưu trữ chứng từ, số sách thuế

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan tài chính, kế toán Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Thành thạo kỹ năng trong các phần mềm kế toán Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm Kỹ năng giao tiếp hiệu quả Kỹ năng tổng hợp thông tin và báo cáo Thành thạo máy tính, đặc biệt kỹ năng excel
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan tài chính, kế toán
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo kỹ năng trong các phần mềm kế toán
Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Kỹ năng tổng hợp thông tin và báo cáo
Thành thạo máy tính, đặc biệt kỹ năng excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 15.000.000 – 18.000.000 ( tùy năng lực và kinh nghiệm ) Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của công ty Đóng BHXH theo quy định của nhà nước. Ăn trưa tại công ty Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên Thời gian làm việc : T2 – T6 : 8h30 – 17h30 / T7 : 8h30-12h
Lương : 15.000.000 – 18.000.000 ( tùy năng lực và kinh nghiệm )
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương
Hưởng các chế độ lương thưởng theo Quy định của công ty
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước.
Ăn trưa tại công ty
Tháng hưởng 12 phép năm, thưởng thâm niên
Thời gian làm việc : T2 – T6 : 8h30 – 17h30 / T7 : 8h30-12h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHÀ HÀNG IBIERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 99 Lê Duẩn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

