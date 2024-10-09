Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, 130 Quán Thánh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Mô tả công việc: Thủ quỹ: thực hiện thu / chi theo đề nghị và kiểm tra hồ sơ chứng từ đối với các khoản chi tiền phải đầy đủ theo quy định của công ty Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các bên, Kiểm tra, đối chiếu và xuất hoá đơn Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng Nhận chứng tứ, kê khai thuế, lên báo cáo tài chính và hoàn thiện sổ sách Biết sử dụng phần mềm Amis, và thành thạo tin học văn phòng Thực hiện các chế độ BHXH cho nhận viên. Kê khai thuế GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, BCTC, QT thuế Các công việc phát sinh khác được giao Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm so le ( 1 tuần làm & 1 tuần nghỉ)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 40 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; ưu tiên những ứng viên đã hoạt động trong ngành du lịch Tiếng anh cơ bản: đọc hiểu văn bản đơn giản Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán...)

Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 20 triệu/ tháng gồm: + Lương chính: 10 – 12 triệu / tháng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hoa hồng kinh doanh cho bộ phận gián tiếp Thưởng cuối năm Chế độ bảo hiểm BHXH Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty Thưởng các ngày lễ trong năm Thưởng thành tích xuất sắc, thưởng sáng kiến Đào tạo nội bộ & bên ngoài Nghỉ phép năm theo chế độ Du lịch hàng năm

Thu nhập lên đến 20 triệu/ tháng gồm: + Lương chính: 10 – 12 triệu / tháng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hoa hồng kinh doanh cho bộ phận gián tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia

