Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia
- Hà Nội: Tầng 3, 130 Quán Thánh, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Mô tả công việc:
Thủ quỹ: thực hiện thu / chi theo đề nghị và kiểm tra hồ sơ chứng từ đối với các khoản chi tiền phải đầy đủ theo quy định của công ty
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các bên,
Kiểm tra, đối chiếu và xuất hoá đơn
Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng
Nhận chứng tứ, kê khai thuế, lên báo cáo tài chính và hoàn thiện sổ sách
Biết sử dụng phần mềm Amis, và thành thạo tin học văn phòng
Thực hiện các chế độ BHXH cho nhận viên.
Kê khai thuế GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, BCTC, QT thuế
Các công việc phát sinh khác được giao
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm so le ( 1 tuần làm & 1 tuần nghỉ)
Mô tả công việc:
Thủ quỹ: thực hiện thu / chi theo đề nghị và kiểm tra hồ sơ chứng từ đối với các khoản chi tiền phải đầy đủ theo quy định của công ty
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả các bên,
Kiểm tra, đối chiếu và xuất hoá đơn
Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng
Nhận chứng tứ, kê khai thuế, lên báo cáo tài chính và hoàn thiện sổ sách
Biết sử dụng phần mềm Amis, và thành thạo tin học văn phòng
Thực hiện các chế độ BHXH cho nhận viên.
Kê khai thuế GTGT, TNCN, thuế nhà thầu, BCTC, QT thuế
Các công việc phát sinh khác được giao
Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 làm so le ( 1 tuần làm & 1 tuần nghỉ)
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 40 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương; ưu tiên những ứng viên đã hoạt động trong ngành du lịch
Tiếng anh cơ bản: đọc hiểu văn bản đơn giản
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán...)
Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 20 triệu/ tháng gồm: + Lương chính: 10 – 12 triệu / tháng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hoa hồng kinh doanh cho bộ phận gián tiếp
+ Lương chính: 10 – 12 triệu / tháng + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hoa hồng kinh doanh cho bộ phận gián tiếp
+ Lương chính: 10 – 12 triệu / tháng
+ Phụ cấp ăn trưa
+ Thưởng hoa hồng kinh doanh cho bộ phận gián tiếp
Thưởng cuối năm
Chế độ bảo hiểm BHXH
Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty
Thưởng các ngày lễ trong năm
Thưởng thành tích xuất sắc, thưởng sáng kiến
Đào tạo nội bộ & bên ngoài
Nghỉ phép năm theo chế độ
Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI