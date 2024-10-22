Tuyển Bất động sản/Xây dựng BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô ĐMKT 1, khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

- Tiếp nhận thông tin và xử lý các sự cố kỹ thuật trong bệnh viện và báo cáo các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong ca trực.

- Thực hiện Kiểm tra, bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật theo Chế độ định kỳ của phòng kỹ thuật theo Phân công của cấp trên trực tiếp.

- Thực hiện việc bật tắt và theo dõi hoạt động hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ công việc hàng ngày.

- Tiếp nhận thông tin, xử lý và báo cáo kết quả các yêu cầu kỹ thuật phát sinh trong ca trực.

- Giám sát nhà thầu thực hiện việc bảo trì các hệ thống nếu có, thực hành các biện pháp nhằm tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành.

- Ghi chép, theo dõi các tình trạng kỹ thuật khi bảo trì, Ghi chép các thông số vận hành, chỉ số tiêu hao năng lượng của hệ thống theo đúng quy trình

- Thực hiện tốt công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng, xử lý sự cố.

- Sẵn sàng làm việc theo ca.

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện; Điện lạnh; Kỹ thuật điện...

- Có kinh nghiệm 01 năm trở lên làm kỹ thuật tòa nhà, sửa chữa điện lạnh, hoặc các công việc về xây dựng,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các Bệnh viện

Tại BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh phù hợp năng lực và kinh nghiệm làm việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Pháp luật và Tập đoàn: BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Sun Care, hỗ trợ nhà ở, công tác phí, chế độ thâm niên, chính sách an cư lạc nghiệp, Thưởng Lễ/Tết..., sử dụng các dịch vụ ưu đãi khác của Tập đoàn...

- Có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Tập đoàn

