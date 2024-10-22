Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai và theo dõi các chương trình theo kế hoạch, chiến lược thông qua sàn TMĐT Shopee, Tiktok và đảm bảo các chỉ số hoạt động tối ưu trên các sàn. Cập nhật sản phẩm trên sàn dựa vào sự thay đổi chính sách của sàn cũng như của công ty. Xây dựng kế hoạch xây kênh,triển khai CTKM, đánh giá và lựa chọn các sự kiện bán hàng trên sàn. Chịu trách nhiệm doanh số kênh shop đảm nhiệm. Nghiên cứu thị trường, đối thủ, insight khách hàng, đưa ra những chiến dịch MKT phù hợp - Lập kế hoạch kinh doanh, sản xuất Data, phân bổ chi phí MKT cho nhân sự. Theo dõi, phân tích, báo cáo và đề xuất các phương án tối ưu nội dung, quảng cáo, hình ảnh sản phẩm, shop và hành trình khách hàng. Triển khai các chiến dịch quảng cáo sản xuất data; doanh số chuyển đổi trên các nền tảng Shopee, Tiktok. Sản xuất nội dung, bài viết, kịch bản livestream, kịch bản short video. Giải quyết các trường hợp khiếu nại, thắc mắc của Khách hàng. Quản lý các hạng mục chi phí vận hành, marketing sàn để đảm bảo hiệu quả tối ưu theo mục tiêu doanh số. Thực hiện các công tác kiểm kê định kỳ. Thực hiện các yêu cầu khác do cấp trên đưa ra.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về chuyên môn:

Yêu thích kinh doanh và am hiểu về cách thức kinh doanh trên các sàn TMĐT Năng động nhiệt tình, chịu khó, có khả năng chịu áp lực Có định hướng gắn bó và phát triển lên vị trí Quản lý Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý trên nền tảng Tiktok hoặc Shopee Có máy tính làm việc Kỹ năng đủ dùng về design ảnh trên Canva, Capcut

Yêu thích kinh doanh và am hiểu về cách thức kinh doanh trên các sàn TMĐT

Năng động nhiệt tình, chịu khó, có khả năng chịu áp lực

Có định hướng gắn bó và phát triển lên vị trí Quản lý

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý trên nền tảng Tiktok hoặc Shopee

Có máy tính làm việc

Kỹ năng đủ dùng về design ảnh trên Canva, Capcut

Về quy cách làm việc:

Tôn trọng thời gian, đồng nghiệp, các quy định của công ty Teamwork tốt, giao tiếp tự tin Không ngại học hỏi và có tinh thần nhiệt huyết trong công việc Chịu được áp lực công việc

Tôn trọng thời gian, đồng nghiệp, các quy định của công ty

Teamwork tốt, giao tiếp tự tin

Không ngại học hỏi và có tinh thần nhiệt huyết trong công việc

Chịu được áp lực công việc

Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng thoả thuận + Thưởng KPI theo tháng, quý, năm Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty Tham gia vào các hoạt động Team Building, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần) Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty) Có các lựa chọn đóng bảo hiểm linh hoạt

Thu nhập: Lương cứng thoả thuận + Thưởng KPI theo tháng, quý, năm

Thưởng Tết dương, Tết nguyên đán, thưởng kết quả kinh doanh

Thưởng 30/4,1/5; Quốc Khánh 2/9 theo Quy định của Công ty

Tham gia vào các hoạt động Team Building, du lịch của công ty (1 năm tối thiểu 1 lần)

Quỹ nghỉ phép 12 ngày/năm Sinh nhật (theo mức quy định của Công ty)

Có các lựa chọn đóng bảo hiểm linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế Sabai Vietnam

